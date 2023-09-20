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比蓋社宅更大問題是後續維管 新北成立「社宅家聯盟」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心董事長陳純敬今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影
新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心董事長陳純敬今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影

新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，過去不時有遺漏，新北今成立「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。民代建議，應朝「共生宅」概念規畫，關心人文面向；也有民代說管委會及無障礙設計等仍存在問題，應設法改善。

新北近年持續推廣社宅，幾年下來入住成績不錯，不過也逐漸產生居住後的問題，諸如民眾生活品質、社宅建物安全及弱勢特殊需求等，新北過去也與許多民間單位個別合作，但總有需求不經意遺漏。新北住都中心今號召產、官、學界多個單位組成「新北社宅家聯盟」，盼提供全生命周期營運管理。

新北副市長、住都中心董事長陳純敬指出，新北目前已自市府接管16處、共2440戶社宅，明年起將翻倍增加至30餘處、多達4600戶社宅，這幾年發現管理的生命周期裡面有相當多的專業知識，需要有不同團體單位來貢獻知識，來更有效能的來管理社宅，像是如何節省人力、如何有效率處理抽籤入住程序、滿足個別住戶不同需求等，串接起資源的整合平台，帶給社宅「居住品質+、住宅安全+、物業管理+、社區關懷+」多元服務。

台灣物業管理學會理事長郭紀子認為，現在社宅蓋很多，但其實難得是在管理及維護，這是新領域，需要大家一同探討。台灣建築醫學學會 理事長張智元表示，學會針對友善環境、營運績效評估，來做「建築優生學」工作，成本能降低，問題也才會少。

台灣建築中心江欣政執行長也說，維護公共安全輔導讓民眾住的安全，也要加強公共區域防災概念。崔媽媽基金會蝸牛租屋營運長張艾玲則說，現在蓋社宅較為容易，但後續居民的問題其實更加重要，如何提供協助，尤其讓弱勢可以住得安心，也是更加重要。

陳純敬提到，過去總是一直在拚社宅量，但其實民眾居住情況，社宅營運後效益情況如何，其實需要更完整評估，因此也將透過平台結合大數據來了解整個居住情況，提供給新北城鄉局作為後續規畫社宅的參考。

新北市議員陳儀君表示，平台成立樂觀其成，也建議要同時納入「共生宅」概念，要關心居民人文面向，預防民眾生病前先提供相關協助或課程，像央北就有心理衛生中心，未來規畫社宅時也都應該要有類似空間的規畫。

新北市議員陳乃瑜則說，像央北社宅規畫的滿不錯，但受限於社宅由管理中心負責管理，住戶代表來在與之溝通時，問題常未能獲得有效的改善，甚至漏水怎麼修都修不好；另外住房內無障礙友善仍不足，既然平台成立，就應該將相關問題一起改善。

新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影
新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影
新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心董事長陳純敬今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影
新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，新北住都中心董事長陳純敬今宣布「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台做全生命周期營運管理。記者李成蔭／攝影

社宅 陳乃瑜 管委會

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