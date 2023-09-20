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11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

瑞芳登山客多人被虎頭蜂螫 公所緊急封閉避免擅闖

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳登山客多人被虎頭蜂螫傷意外，區長楊勝閔到場關心搜救情況，同時也加派人力到附近登山口拉封鎖線暫時封閉，也請民眾切勿擅闖，以免發生危險。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳登山客多人被虎頭蜂螫傷意外，區長楊勝閔到場關心搜救情況，同時也加派人力到附近登山口拉封鎖線暫時封閉，也請民眾切勿擅闖，以免發生危險。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳地區今年發生多起民眾登山被虎頭蜂螫傷的事件，今(20)日中午在靜安路四段八分寮山附近，有一群20人相約爬山，卻遭蜂群螫咬，多人受傷，消防局接獲通報派遣20輛救護車和大批搜救人員，瑞芳區長楊勝閔到場關心搜救情況，同時也加派人力到附近登山口拉封鎖線暫時封閉，也請民眾切勿擅闖，以免發生危險。

一整排救護車停等在路邊隨時待命，大批警義消人力出動來支援，瑞芳區又發生有民眾登山被蜂螫咬的事件，而且這次人數多達20人，因為受傷狀況不明，搜救人員嚴陣以待，攜帶腎上腺素及繩索前往救援。

瑞芳區公所和新北市動保處隨即在第一時間前往登山口附近拉起封鎖線，這段時間民眾切勿擅闖，以免發生危險。

瑞芳區區長楊勝閔第一時間也到現場了解目前搜救情形，他也表示，瑞芳地區多山多步道，這時節很適合來走走，但這期間同時也是虎頭蜂繁殖的季節，因此只要有人員靠近，就有可能遭受到虎頭蜂攻擊，也提醒登山民眾切勿噴香水，盡量穿薄長袖長褲戴帽子，以策安全。

瑞芳 虎頭蜂

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