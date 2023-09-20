瑞芳銅山里共餐免收費 各界善心人士出錢又出力
瑞芳區金瓜石銅山里的長者好幸福，里長開辦銀髮共餐讓長者吃免錢，有時候還會邀請附近弱勢家庭一起用餐，而物資和經費長期都有各界善心人士捐助，今(20)日也有在地企業觀天下有線電視公司團隊，特地贊助一萬元加菜金，讓里長和志工及用餐長輩們都好感動。
銅山里里長陳嶽生指出，當初成立共餐，就是希望長者可以無負擔地來吃飯，因此都是免收費，至於物資和經費很感謝一起認同銀髮共餐的志同道合或是在外遊子，都很熱心贊助，有錢出錢，有力出力。
觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，里長長期致力於銀髮共餐，讓長者每周三免費吃飽飽，此次代表公司贊助加菜金，以盡點棉薄之力，希望讓銅山里的長輩可以受到更好的照顧。
瑞芳區區長楊勝閔今天也到場共襄盛舉，他也表示很感謝在地有線電視業者善盡善社會責任，讓銅山里的銀髮共餐增添許多經費，也讓共餐穩定進行。
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