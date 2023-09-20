快訊

王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」

彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

萬里山區新景點 舊磚廠活化成木窯餐廳休閒秘境

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里地瓜季的活動場地，是由舊磚廠給活化整理出的新休閒秘境，不只是感受舊磚廠的文化風情，更加也可以品嘗到融合在地特色的美食。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里地瓜季的活動場地，是由舊磚廠給活化整理出的新休閒秘境，不只是感受舊磚廠的文化風情，更加也可以品嘗到融合在地特色的美食。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區高山地瓜季接近尾聲，不過隱身在山中的新景點可沒有打烊。日前辦理萬里地瓜季的活動場地，是由舊磚廠給活化整理出的新休閒秘境，保留還是磚廠時期的大煙囪，活化打造將近一公頃的空間，讓來到秘境旅遊的人能夠同時擁有磚廠文化與放鬆休閒的雙重享受。

萬里區長粘雪琴指出，此木窯餐廳以前是一個傳統的磚廠，現在改為歐式窯，更是寵物的友善餐廳，特別的是業者烘焙的食材中特別融入在地的地瓜，推出三款不同的麵包與pizza，讓大家到訪不只是能夠體驗在地的人文風情，還能吃到當地出產的好滋味。

此木窯的原址舊磚廠，對於當地人而言是相當熟悉的地方，在十年前由現在的業者接手，並整理活化，從原生種生態的復育開始，也打造起地瓜田，更蓋起了一個麵包窯，與在地結合推出三款的地瓜麵包，希望讓到訪的旅人，不只是感受舊磚廠的文化風情，更加也可以品嘗到融合在地特色的美食。

此木窯業者說，園區裡不只有大煙囪、地瓜田與麵包窯，還有精心依照原始地貌打造的每一個休閒小角落，讓到訪的旅人可以放鬆的在大自然中野餐休憩，而目前此木窯正在進行休閒農場的申請，開放時間為六、日且採預約制，此外，此木窯也希望透過烘焙屋與園區裡最大賣點大自然為特色，讓到訪的遊客可以體驗動手DIY的樂趣，並且在大自然中品嚐最在地的好味道。

萬里

延伸閱讀

種地瓜要更精進 金山六三社區邀專家教新知

相關新聞

赴杭州亞運參訪只能「待在飯店看轉播」 北市府：開幕式無對外售票

杭州亞洲運動會將於23日舉辦開幕式，台北市政府和市議會組團明天參訪，台北市議員秦慧珠透露，市府竟然拿不到開幕式門票，只能...

「山道猴」小心了！ 全台獨有鋼砲警車上線 台7乙隨時出沒

新北市鶯歌區一名低調董座，本月初因為感念警方辛勞，捐贈一台182匹馬力福特Focus Wagon ST-Line vig...

比蓋社宅更大問題是後續維管 新北成立「社宅家聯盟」

新北近年力拚社宅量，入住後產生的維管及民眾需求成為重點，過去不時有遺漏，新北今成立「新北社宅家聯盟」，聯合產官學打造平台...

花3千萬動工！ 新北大橋「死亡閃電彎」車道終於要加寬

新北三重區新北大橋多年來因為路幅窄，車禍頻傳，也被網友稱「死亡閃電彎」。新北市交通局長鍾鳴時今在市政會議專案報告時說，經...

獻出第一次！「最美里長」陳紫渝出寫真書 9月26日發行

有「永和IU」之稱的陳紫渝，在2022年當選新北市永和區永福里長，也被稱為「最美里長」。陳紫渝將在9月26日發行第一本寫...

大直傾斜民宅安置租金補助 北市府：第一年款項已入帳

北市建案「基泰大直」施工不當，造成鄰宅受損、傾斜，台北市長蔣萬安上周與受災戶座談，住戶訴求以一年期撥放補助金，北市府兌現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦