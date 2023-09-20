萬里山區新景點 舊磚廠活化成木窯餐廳休閒秘境

萬里區高山地瓜季接近尾聲，不過隱身在山中的新景點可沒有打烊。日前辦理萬里地瓜季的活動場地，是由舊磚廠給活化整理出的新休閒秘境，保留還是磚廠時期的大煙囪，活化打造將近一公頃的空間，讓來到秘境旅遊的人能夠同時擁有磚廠文化與放鬆休閒的雙重享受。

萬里區長粘雪琴指出，此木窯餐廳以前是一個傳統的磚廠，現在改為歐式窯，更是寵物的友善餐廳，特別的是業者烘焙的食材中特別融入在地的地瓜，推出三款不同的麵包與pizza，讓大家到訪不只是能夠體驗在地的人文風情，還能吃到當地出產的好滋味。

此木窯的原址舊磚廠，對於當地人而言是相當熟悉的地方，在十年前由現在的業者接手，並整理活化，從原生種生態的復育開始，也打造起地瓜田，更蓋起了一個麵包窯，與在地結合推出三款的地瓜麵包，希望讓到訪的旅人，不只是感受舊磚廠的文化風情，更加也可以品嘗到融合在地特色的美食。

此木窯業者說，園區裡不只有大煙囪、地瓜田與麵包窯，還有精心依照原始地貌打造的每一個休閒小角落，讓到訪的旅人可以放鬆的在大自然中野餐休憩，而目前此木窯正在進行休閒農場的申請，開放時間為六、日且採預約制，此外，此木窯也希望透過烘焙屋與園區裡最大賣點大自然為特色，讓到訪的遊客可以體驗動手DIY的樂趣，並且在大自然中品嚐最在地的好味道。