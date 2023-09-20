平溪十分公園完工驗收中 托老長輩引頸期盼使用

平溪區十分公園目前已經在驗收階段，鄰近的托老中心的長輩們也都引頸期盼，因為平溪地區公園綠地實在不多，現在這座公園即將啟用，一來提升市容，二來也讓民眾有休憩的新地點，這座公園經由市議員林裔綺經過幾年爭取用地還有經費，相信很快就可以對外開放使用。

雖然圍籬還沒拆除，但可以看到，十分公園的工程已經完成，各項體健設施都已經就定位，植被還有花草也看起來欣欣向榮，平溪地區少數的公園綠地總算是要完工了，讓民眾都很期待。

十分托老中心就表示，一走出公托就是公園綠地，好天氣時，就可以帶阿公阿媽到戶外活動筋骨，原本雜亂的環境有了很大的改變，市容環境也提升不少。

市議員林裔綺表示，十分地區的台鐵閒置地長期疏於管理維護，原本雜亂無章，連帶影響市容景觀，這幾年經過她爭取用地還有經費，今年總算完工，目前正在進行驗收階段，相信很快就可以對外開放使用，這也是地方上期待已久的公園。