訪杭州亞運沒開幕式票挨批 林奕華：不影響觀摩
國民黨北市議員秦慧珠質疑，北市府參訪團明天出發參訪杭州亞運，但開幕式卻沒門票。副市長林奕華解釋，開幕式門票無販售是分配制，各縣市都沒有，不影響觀摩賽事等。
秦慧珠以新聞稿質疑，杭州亞運23日舉行開幕典禮，台北市政府與議會合組的參訪團明天下午出發，但連開幕典禮的門票也沒管道可以拿到，台北市體育局「不知道他們是怎麼辦事的」，讓全團都無法參加開幕典禮，只能在飯店看電視轉播。
林奕華今天出席「2023永續臺北循環城市進化論」論壇暨循環聚落生活特展，被媒體問及此事時表示，這次杭州亞運開幕式門票是分配制、沒有對外販售，是由體育署及中華奧會主責，為了縣市公平，每個地方政府都沒有開幕式門票。
林奕華表示，雖然沒有開幕式門票，但看比賽、幫選手加油、參觀選手村等都不影響，這次參訪主要是看亞運整體的賽事規模及運作，希望北市未來有機會舉辦國際綜合性體育賽事時能當參考。
林奕華說，台北市體育局是因為議員有參訪，希望能幫忙爭取，但中華奧會基於縣市公平，所以大家都沒有開幕式門票，倒不一定與體育局有關。
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