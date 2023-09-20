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「山道猴」小心了！ 全台獨有鋼砲警車上線 台7乙隨時出沒
新北市鶯歌區一名低調董座，本月初因為感念警方辛勞，捐贈一台182匹馬力福特Focus Wagon ST-Line vignale，此車動力充沛被外界稱為小鋼炮，該車日前已經分配鳳鳴派出所上線值勤。警方表示台七乙線執行稽查專案時也指定此車出勤，成為追焦手新焦點。
新北市鶯歌區一名低調董座，長期以捐贈救護車為主，他感念三、鶯警方長期維護治安，今年9月捐贈Focus Wagon給鳳鳴派出所，該車並已於日前正式上線值勤，執行夜間攔檢及日行性巡邏勤務，並因性能卓越，指定為三峽區台七乙稽查專案時出動警車。
而過往鳳鳴派出所使用舊款三菱警車，警員試乘後紛紛稱讚此車易於操控、動力十足。
三峽警分局表示，鳳鳴所原使用三菱系列警車，董座捐贈鋼砲警車，員警普遍給予好評，不但外型好看，動力也是一大亮點，員警一致認為動力方面無懈可擊，送多少力就反饋多少力，在先天條件上就已對飆車族產生嚇阻作用。
分局表示，這輛鋼砲警車雖是配發鳳鳴所使用，但遇到台七乙線聯合執勤時，它也會支援服勤，亮眼造型常引來追焦手注目成為另一亮點。
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