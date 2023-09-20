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花3千萬動工！ 新北大橋「死亡閃電彎」車道終於要加寬
新北三重區新北大橋多年來因為路幅窄，車禍頻傳，也被網友稱「死亡閃電彎」。新北市交通局長鍾鳴時今在市政會議專案報告時說，經評估會將接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3車道，預計明年上半年會推動。養工處也說，會避開「S」轉折段，將機車道加寬到2公尺，明年底前完工，總工程費用約3千萬。
鍾鳴時在專案報告指出，市長侯友宜上任5年來，在公共運輸、人本交通、共享運具、停車管理、交通治理、危機處理及落實正義等7大面向的努力提升與改造，系統性地調整道路工程、交通工程、無障礙設施、以及各地區交通環境特殊需要。
其中，新北大橋問題迫切急需改善。交通局交通管制工程科長林昭賢表示，該橋為內政部營建署興建，機車道受墩柱影響，設置連續彎道並限速15公里，因路型變化較大常有機車事故發生，經評估檢討，將快速道路接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道，並順接原機車道，預計工期7個月，已辦理交維計畫審查，由養工處修改中。
養工處表示，新北大橋橋塔段機車道長400公尺、寬1.5公尺，因橋塔結構位置，讓機車道線型為「S」型，養工處與交通局及交通警察大隊商討確認後，並規畫把此段400公尺長機車道改道到快車道，避開「S」轉折段，同時將機車道加寬到2公尺寬，優化此路段機車專用道，目前設計成果已完成，預計明年發包工程，明年底前完工，總工程費用約3千萬。
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