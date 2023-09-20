大直傾斜民宅安置租金補助 北市府：第一年款項已入帳

北市建案「基泰大直」施工不當，造成鄰宅受損、傾斜，台北市長蔣萬安上周與受災戶座談，住戶訴求以一年期撥放補助金，北市府兌現承諾已於今日撥款入帳，包含25戶建物所有權人每坪1600元、21戶承租戶提供3個月租金，均由基泰救災安置金1億元支應。

建商基泰先前已撥款救災安置金1億元至北市府帳戶，蔣萬安9月13日親自主持安置補助計畫說明會，不只傾聽住戶意見、逐項回應其所提問題，蔣也指示組成安置專案小組，依說明會上住戶租金補助訴求，以一次撥付一年方式，分3年撥付，包含25戶建物所有權人、21戶承租戶，承諾於9月20日凌晨前入帳，以期紓解住戶短期財務壓力。

都發局表示，市府針對傾斜民宅住戶所提的租金補助方案，分別為建物所有權人按照建物所有權狀登載的面積計算租金補貼金額，以每坪1600元為標準，共補助3年；承租戶則依原租約月租金認定，一次定額撥付3個月租金補貼。

都發局今指出，安置專案小組9月14日起即聯繫傾斜民宅所有權人及承租戶，確認相關基本資訊及查調工作，並在香樹花園酒店1樓大廳開設專案櫃台，提供現場收件及相關安置諮詢服務。安置租金補助均已於今日撥款入帳，其中25戶建物所有權人撥付金額，依坪數換算，補助金額最低約為每月5萬元。

至於未來安置資源部分，都發局已提供南港基河三期住宅及台北橋聯開宅二處供住戶申請，並備妥基本傢俱及家電設施設備。都發局說，傾斜民宅的租客如短期內無法找到租屋處，也提供短期一年租期，若租客有合租需求，短期租約也有合租方案，市府將儘速協助有安置需求者完成簽約入住程序，讓住戶生活可儘速恢復正常。