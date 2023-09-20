新北河濱疫後首度開放這處烤肉 中秋活動體驗不同風情

中秋連假即將來臨，新北河濱多元景點成樂遊好去處，像是八里城市雙雕秀、景觀橋及遊戲場，以及「樹林區原住民主題部落公園」烤肉區，另外也有多個中秋好禮活動，讓民眾中秋體驗河濱不同風情。

隨著夏季逐漸走入尾聲，新北市政府今年中秋連假推出多個活動和景點，邀請市民朋友一同來河濱公園觀賞沙雕、光雕美景，藉由野餐、散步或騎自行車賞月，代替烤肉來渡過無煙又健康的中秋佳節，讓市民們的手機留下更多與家人朋友們的佳節回憶。

新北高灘處長張修銘指出，新北河濱公園在中秋期間有多場活動，9月24日八里會有「中秋好禮季」活動，讓民眾逛八里還能看表演及打卡拿好禮，迎接中秋好日子。9月29日當日早上10時，可以在重新市集「柚見快手中秋剝柚賽」拚手速、賺小紅包；下午6時半在新月廣場「新月一起看月亮」，可免費拿月餅、「做伙啉茶」看表演。

張修銘推薦，民眾若在北部過中秋，還可以到八里觀賞「2023八里城市沙雕」雙雕秀，包含沙雕及夜間光雕，展覽展出至10月17日止。另外，民眾也可騎乘自行車至5座自行車景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）欣賞夜間橋體光雕，鄰近還有陽光運動公園兒童遊戲場、新海人工濕地、汐止星際公園、熊猴森樂園、三鶯之心空間藝術特區等景點。

高灘處表示，今年中秋節新北市河濱公園僅開放「樹林區原住民主題部落公園」烤肉區供民眾烤肉，其餘河濱公園不開放，歡迎民眾以野餐、散步或騎自行車的方式「無煙賞月」，低碳輕旅行漫遊河濱公園。