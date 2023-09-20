空軍三重一村23日開村 餐飲、青旅進駐一路玩到晚上

2023新北市眷村文化節9月23日在空軍三重一村開村登場。新北文化局說，由開村大喜系列活動打頭陣，除有園區導覽、甬道體驗外，還有劇場、餐廳、輕食、酒吧、民宿及青旅進駐，9月29日轉生遇眷你則推出沉浸式闖關解謎，活動從下午一路到晚上9點，體驗各式眷村文化。

空軍三重一村是日治時期構築的防砲陣地，是北台灣少數全村保留的眷村聚落。中央與地方先後投入1.5億經費修復。文化局採園內500多坪自營，園外2千多坪OT委外，委外部分由時藝多媒體傳播公司得標，該公司同時為大稻埕貨櫃市集經營者，經過幾個月的整備、裝修，9月23日即將開村。

開村當天除有園區導覽、甬道體驗外，也有多家眷味餐廳及輕食進駐，比如板橋知名牛肉麵店「門前隱味」將在此重新開張。同時也將播放紀錄片「這個村 那個家」，並邀請知名藝術家大石曉規駐村創作，透過手繪角色妝點眷舍；園區內也規劃「村生不息 眷情永傳」常設展，由新生代畫家戴宇廷眷村大壁畫，記錄50年代一村淹水場景與孩子們苦中作樂的趣味畫面。

此外，9月29日至9月30日轉生遇眷你的系列活動，是沉浸式闖關解謎，園區將布置為穿越時空的魔幻場景，並與社造團隊合作設計關卡，從地方文化，電影、漫畫、裁縫等主題體驗。活動時間均從下午3點至晚上9點，每小時播放不同年代的發燒金曲，從1940年一路串到現代，還有眷村大樹下講座，從美食、親情、駐村等面向暢談眷村故事。