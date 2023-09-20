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「瘋北大」油性漆一塗...跪地也難清 主辦單位：家長無心別獵巫

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
非北大活動部分晚到家長疑因無水性漆可用自備廣告顏料，主辦單位晚間清理時發現難以清洗，跪在地上刷也刷不乾淨。圖／瘋北大文教發展促進會提供
非北大活動部分晚到家長疑因無水性漆可用自備廣告顏料，主辦單位晚間清理時發現難以清洗，跪在地上刷也刷不乾淨。圖／瘋北大文教發展促進會提供

新北市北大特區上周六舉辦「瘋北大兒童上街趣」，開放孩童使用水性蠟筆、水性漆發揮創意塗鴉，吸引超過5千親子參與，但疑有家長因現場水性漆不夠自備廣告顏料，事後主辦單位發現難以清理，就連北客支援兩輛公車也遭殃，家長與孩童刷到跪在地上也清不乾淨，所幸隔天請到高壓水槍支援才將道路還原，主辦單位強調相信大部分家長是無心的，呼籲別獵巫。

「瘋北大兒童上街趣」由瘋北大文教發展促進會及學次方創學團主辦，上周六將北大特區大義路（學勤路至學府路間）封路，讓孩子在馬路及兩輛公車上使用水性蠟筆、水性漆自由發揮創意，但今年參與人數更勝以往，部分晚到家長疑因無水性漆可用自備廣告顏料，主辦單位晚間清理時發現難以清洗，跪在地上刷也刷不乾淨，相當頭痛。隔天請來高壓水槍，才將道路恢復以往。

而不僅道路慘遭油性漆塗抹，就連兩輛台北客運公車也被廣告顏料塗得亂七八糟，雖主辦單位表示願意賠償台北客運損失，但北客婉拒並將兩輛公車進廠維修，恢復整潔外觀。

瘋北大文教發展促進會籌備會主委劉德彬對此表示，瘋北大活動主旨是藉由活動提升特區居民信任度、開放度，相信很多家長都不知道廣告顏料威力多大，不會想究責任何人，雖然工作人員小氣餒，但是孩子們很積極跟著爸媽一起跪著刷地，希望早點結束爸媽可以回家休息。呼籲特區居民不要獵巫。

劉德彬說，這次活動後也有協辦單位願意將所得捐出給促進會，表達支持瘋北大活動初心，也讓主辦單位成員感到相當暖心。

兩輛台北客運公車被廣告顏料塗得亂七八糟，主辦單位表示願意賠償損失，但北客婉拒並將兩輛公車進廠維修，恢復整潔外觀。圖／瘋北大文教發展促進會提供
兩輛台北客運公車被廣告顏料塗得亂七八糟，主辦單位表示願意賠償損失，但北客婉拒並將兩輛公車進廠維修，恢復整潔外觀。圖／瘋北大文教發展促進會提供
主辦單位晚間清理時發現難以清洗，跪在地上刷也刷不乾淨，相當頭痛。隔天請來高壓水槍，才將道路恢復以往。圖／瘋北大文教發展促進會提供
主辦單位晚間清理時發現難以清洗，跪在地上刷也刷不乾淨，相當頭痛。隔天請來高壓水槍，才將道路恢復以往。圖／瘋北大文教發展促進會提供
這次活動後也有協辦單位願意將所得捐出給促進會，表達支持瘋北大活動初心，也讓主辦單位成員感到相當暖心。圖／瘋北大文教發展促進會提供
這次活動後也有協辦單位願意將所得捐出給促進會，表達支持瘋北大活動初心，也讓主辦單位成員感到相當暖心。圖／瘋北大文教發展促進會提供

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