旅讀週曆／「新北街頭文化節」玩出最潮風格！饒舌歌手熊仔親曝高中「只為1事」加入滑板社

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文／姜雅馨

想要感受街頭最HipHop、最酷炫的活動，那一定不容錯過一年一度的「新北街頭文化節」！今（2023）年以「JUST FUN新北」為主題，融合塗鴉、饒舌、街藝、街舞、DJ等五大街頭元素，匯聚所有對街頭文化有興趣的人共襄盛舉，不僅挖掘饒富創意的街頭藝術，也邀請大家在新北共享創造，現在就讓《DailyView網路溫度計》特派員、FEnix成員陳峻廷帶我們一起看下去吧！



捷運站出口空間成街頭藝術聖地！街舞、滑板任你玩樂體驗

陳峻廷首先來到位於捷運板橋站「FUN舞空間」，由《原子少年》節目舞蹈老師田一德帶領下參與街舞體驗大師班，不分男女老少都能跟著舞步跳動，盡情揮灑汗水。

此外，新北市政府推動「府中雙城」計畫，整併府中捷運站2、3號出口外人行空間並打造都市美學新地標「府中廣場」，其中府中川堂採上下分層設計，下層為機車停車場，上層除了是民眾休憩區，也會舉辦各種活動，今年新北街頭文化節也能來到府中川堂，由滑板老師ED帶領下體驗玩滑板的樂趣。



▲「JUST FUN新北」街頭文化節位於捷運板橋站「FUN舞空間」。

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▲「JUST FUN新北」街頭文化節在府中川堂，由老師帶領下體驗玩滑板樂趣。

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來嘻哈演唱會大飽耳福！熊仔親曝加入滑板社原因：可以跟女生聯誼

「嘻哈音樂」也是街頭文化不可缺少的元素，來到新北街頭文化節「Burn Da Mic聲勢引燃」嘻哈演唱會還能一次享受嘻哈選秀節目話題新秀、嘻哈界OG級（Oringinal Gangster，元老級、教父級）人物以及明星饒舌歌手演出，包含《大嘻哈時代》饒舌歌手神經元、Gummy B、E1and、7LING及熊仔都帶來精彩絕倫的表演。

神經元受訪時表示饒舌有趣的地方在於和其他音樂不一樣，也是特殊的存在，Gummy B則說可以看到自己的朋友「禍從口出」，雖然可能會被別人罵，但這也是饒舌魅力所在；E1and認為嘻哈音樂可以很自由的寫出自己最真實的一面，7LING也分享嘻哈音樂除了自由度以外，也是叛逆的出口，「因為有些人叛逆可能就會學壞，但你如果把這個力量拿來做音樂、拿來跟HipHop的人混，我覺得或許是一個很好的走向正途的辦法」。

熊仔透露街頭文化中很喜歡塗鴉，但很可惜自己沒有天份，「我很喜歡玩《漆彈大作戰》，用自己的塗鴉蓋別人的圖」，他也表示自己在高中時曾是滑板社一員，「但是我連豚跳都不會，因為聽說加入滑板社，可以跟女生聯誼這樣」。

▲JUST FUN新北街頭文化節「Burn Da Mic聲勢引燃」嘻哈演唱會歌手Gummy B、神經元。

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▲JUST FUN新北街頭文化節「Burn Da Mic聲勢引燃」嘻哈演唱會歌手7LING、E1and。

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▲JUST FUN新北街頭文化節「Burn Da Mic聲勢引燃」嘻哈演唱會歌手熊仔。

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DJ體驗刷出自己最潮的旋律！塗鴉大賽用噴漆罐畫出全球暖化議題重要性



說到Rapper與之相呼應的當然還有DJ！陳峻廷接著參與新北街頭文化節「DJ Scratch技法體驗」，看完資深DJ展現高超刷碟技巧的節奏表演，在DJ老師Henry帶領下，大家也可以站在DJ台刷出自己最潮的旋律，陳峻廷也分享對這次DJ體驗非常有印象，除了平時不太有機會接觸到刷盤，也能觀賞DJ老師刷盤技巧，「DJ老師都是這樣輕輕鬆鬆刷個兩下就好像有很厲害的效果跟音樂出來這樣，但其實沒有，它是有一定的方法跟方式然後進行這樣的創作」。

「墨路行者國際塗鴉大賽」連續第二年舉辦也吸引國內外塗鴉好手來到府中商圈，用噴漆罐留下自己的精彩作品，在這個全球氣候變遷劇烈的時代，他們用創作告訴大家全球暖化議題的重要性，最後還可以走到美式街頭創意市集，購買自己喜歡的潮流藝術商品。

▲JUST FUN新北街頭文化節體驗「DJ Scratch技法體驗」。

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▲JUST FUN新北街頭文化節創作者用噴漆罐留下精彩作品。

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快來抽FEnix陳峻廷親簽拍立得+親簽潮流T恤！

如果沒有體驗到今年的新北街頭文化節也不要太難過！現在只要在9月18日前訂閱新北市文化局YouTube頻道（https://www.youtube.com/@ntpcculture），並在影片下方留言分享陳峻廷這次見到《原子少年》節目中的哪位來賓，還有看完節目的心得，9月19日中午12點就會抽出1位幸運粉絲免費獨得「FEnix陳峻廷簽名拍立得」，新北市文化局頻道訂閱人數突破3,900人則會在隔天立馬抽出1位幸運粉絲免費獨得「FEnix陳峻廷親簽潮流T-shirt」，趕快來留言抽獎吧！

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