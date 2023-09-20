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新北抽查中秋食材 3件不合格

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

中秋節將至，新北市衛生局針對轄內超市、大賣場、傳統市場及知名糕餅店稽查中秋應景食品，抽驗114件產品，有3件產品不合格，涉違反食安法可處6萬元到2億元罰鍰，衛生局已命其下架回收，並移送給來源廠商所轄衛生局依法處辦。

抽驗品項包含中秋禮盒、市售月餅、烤肉食材，如蔬果、生鮮肉品、水產品、魚漿製品、香腸及烤肉醬等及紙盤及紙杯，檢驗項目包括防腐劑、非法添加物、農藥殘留、動物用藥殘留、亞硝酸鹽、甜味劑、螢光增白劑及蒸發殘渣等，抽驗114件產品，有3件產品不合格。

衛生局表示，農藥殘留有2件蔬果類不合格，分別為青蔥及秀珍菇，青蔥檢出殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅 0.17 ppm」，依規定是不得檢出；秀珍菇檢出殺蟲劑「Propoxur安丹 0.08 ppm」，容許量為0.01 ppm。另有1件水產品類白蝦仁，檢出動物用藥殘留「Lincomycin林可黴素 0.002 ppm」，容許量是不得檢出。

不合格的青蔥來自皇家傳承餐飲，業者回應，過去未要求青蔥供應商提供檢驗證明，此次檢出殺菌劑的青蔥僅供應新海店使用，會停止向該業者叫貨，其他分店、市售調理包均為不同青蔥供應商，不受影響。

白蝦仁是在金山農會生鮮超市查出，店長蔡有道指出，農會超市無自行檢驗機制，不合格蝦仁將配合下架。

衛生局 中秋節 超市

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