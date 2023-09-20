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新北薪情差？市府：可支配所得領先

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜提青年加薪政見，民進黨新北市議員彭佳芸指出，據主計總處公布資料，新北市年薪是北北桃最低，分別輸北市20萬、桃園5萬元，應即刻研議企業加薪補助，讓企業勞工雙贏。

新北市勞工局回應，平均薪資易受產業結構影響，可能因企業稅務投保縣市而有差異，一般家戶新北平均每人可支配所得為39萬，位居六都第二。

彭佳芸指出，侯友宜公布顧青年、挺加薪參選政見，但她選區三重、蘆洲有許多年輕人定居，近年薪資水準遠遠落後桃園及台北。

彭援引主計總處資料，發現新北勞工2018至2020年全年薪資落在61.6至63.7萬，是北北桃最低，落後台北市的86.3萬，也輸給桃園市的67.7萬元。她要求市府經發局、勞工局研議比照「台北市推動鼓勵企業加薪分紅計畫」，只要新北市公司願幫員工加薪，市府就提供20%加碼補助。

新北市勞工局指出，議員所引「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計表，是按「勞工工作場所所在縣市」分類，跨縣市工作情形在都會區或科學園區鄰近縣市普遍存在，北北基桃流動工作人口相當多。

勞工局說，各縣市勞工平均薪資易受區域產業結構發展影響，台北市外商、金融保險業及大型企業總部聚集，竹科有高科技電子產業聚集，相對薪資較高。此一統計結果可能因個人戶籍所在縣市或企業申報的稅務、社會保險投保縣市而有所差異，該統計表不能真實反映新北市民全年總薪資平均值。

新北市經發局說，市府提倡企業加薪抗通膨，有多家企業響應，包含南亞科技公司、敏鈞精密公司等，新北市平均每人可支配所得成長率為7.2%，是六都第一。

薪資 勞工局

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