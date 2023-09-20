找回觀光客 新北打造祕境亮點

揮別疫情，觀光業漸漸看到「隧道盡頭的光」，據統計，新北前十大旅遊景點比起疫情前同期，人氣尚未復甦，商家觀察，以國際觀光客為主力的景點商圈仍難重拾榮景。新北市觀旅局強調，回溫需要時間，除打造祕境、強化軟硬體設施，也結合其他局處、周邊縣市打團體戰，把餅做大。

據新北市觀旅局統計，主力景點包含林口三井Outlet、淡水金色水岸、瑞芳風景特定區、八里左岸公園、碧潭風景特定區等，來客數與疫情前同期相比，仍處於下滑狀態。

2019年1至7月，新北十大景點遊覽數2318萬6595人次，今年1至7月是1927萬2531人次，減少16.88%。

新北市商圈聯合會理事長黃健強說，以國旅為主力的商圈尚能生存，仰賴國際客的景點較艱難，短時間難回復到疫情前盛況。

新北市觀旅局觀光企劃科長黃大峰說，新北幅員遼闊，有山有海，優勢是交通便利、多元豐富，除延續既有品牌的活動，也加入新意、強化串連，近期「秋遊」就有24大系列活動；基北北桃4市有小編平台，自媒體宣傳互相協助露出，還有基北北桃好玩卡等，4市交通、場館及景點可暢行無阻。

黃大峰舉例說，新北十分旅客中心、十分瀑布深獲日本客喜愛，當地以天燈當主軸，延伸出天燈派出所、天燈廣場等，強化特色也加入新意，也透過參加海外旅展，強化能見度。

疫情對生態景點有休養生息作用，近年生態、祕境景點夯，市府在舊有基礎上修整、深化，如瑞三整煤廠、三貂嶺生態友善隧道、淡蘭古道等，留住原有精髓加以復原、整建，成為新亮點。