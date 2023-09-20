第一果菜市場改建沒冷氣 攤商陳情

台北第一果菜批發市場耗資160億元改建，預計後年完工，但新設廠區沒有裝冷氣，市議員徐立信接獲攤商陳情，今年夏季高溫屢屢超過攝氏35度以上，中繼市場攤商中暑、高溫破壞蔬果鮮度，就連民眾都因太熱不願上門消費，新建市場卻沒有冷氣，憂心衝擊生意。台北市市場處表示，新建市場採挑高開放空間，也會加強對流，初步評估不會有過熱問題。

從事蔬果零批第二代的攤商劉炎坤拿出照片佐證，今年夏天中繼市場溫度經常超過攝氏35度，尤其7、8月，很多攤商中暑，未來極端氣候只會更趨炎熱，難以想像新建市場不裝空調。

他說，不只中暑，高溫影響下，蔬果在沒有冷氣空調的市場內銷售，造成賣相、新鮮度不佳。第一果菜市場7成生鮮蔬果農產品是批發零售，若得在攝氏38.5度的室內配銷，前面冷鏈運輸、拍賣都白費。

劉炎坤說，以往批發市場主要做拍賣場的生意，但近年逐漸朝向零批客群，商販和一般消費者占7成，開放時段是上午7時到下午1時，夏天這段時間正值高溫炎熱之際，消費者寧可到有冷氣的量販店選購，衝擊攤商生意。

他認為，攤商不奢求冷氣要開全年、全天24小時，只要夏天時開冷氣，溫度可定在26到28度間，攤商都願意支付電費。

徐立信表示，第一果菜批發市場預計2025年完工，屆時是亞洲最新穎的市場，竟然沒有冷氣，實在說不過去。市場處最近才提追加近50億元，既然要增編經費，就應該把冷氣設備納入。

市場處表示，新建基地面積達7.5公頃，為開放空間，有預留加裝冷氣空間，但是，冷氣電費需要攤商自行負擔，須由工會與店家們討論達成共識，特定區域也安裝有蔬果的低溫冷鏈系統，卸貨時能維持一定鮮度。