北市損鄰爭議柯放水？ 綠白互槓

台北前市長柯文哲任內修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，綠營質疑放水建商，修法前3年的損鄰認定比率最高近40%，新法損鄰陳情變多，卻由建商自行認定，成案比率反而降至17%，受損戶無法表達意見、求助無門。

建管處回應，市長蔣萬安已宣布6大方向，現提出的損鄰爭議會以加入第三方專業鑑定的新制處理。今將再開修法會議，之前修法後提出的損鄰陳情案也可重新申請，都適用新制；132個建案造成的656件損鄰爭議是否主動會勘，會再研議。

柯文哲競辦發言人陳智菡反擊，柯文哲當年是將規則修嚴，並非修寬，且明訂建商義務，要求限期14天需辦會勘，並訂出都發局的行政指導原則，議員將兩者混在一起，非常不道德。

北市建管處11日起委託土木、水保、大地及結構4大專業技師公會逐案會勘184處工地，昨天結果，有11件不合格，包括各項安全觀測監測值達警戒值等，均要求停工改善，複檢合格才能復工。

北市府統計，損鄰陳情量2019年到2021年，每年各為386案、344案及352案，經鑑定確實損鄰各有153案、116案、136案，列管比率39.6%、33.7%、38.6%。去年修法後，損鄰陳情473案，列管92案、比率19.5%，今年至8月底，陳情448件，列管76案，比率降至17%。

市議員簡舒培質疑，柯市府修改規則，原由都發局主導損鄰會勘，改由建商主導，受損戶若不認同建方，也無法改變結果，只能自己負擔經費找第三公正單位鑑定。市議員陳賢蔚指出，過去受損疑義戶申請，由都發局主辦損鄰鑑定會勘並通知雙方，鑑定過程都發局在場監督；新法由建方主導，怎會有公信力？

建管處施工科長洪崇嚴說，6大新制包括損鄰會勘恢復勘查機制，加入第三方專業單位複核，初步安全認定書由14天縮短為3天內，有危險立即勒令停工；責任歸屬也由第三方專業公會複核，若受損戶不服結果可請求鑑定，由建商先墊支經費。今天將再開修法會議，之前修法後提出的損鄰陳情案也可重新申請，都立即適用新制。

建管處長虞積學表示，未來對於擋土壁及基礎開挖階段工地，建管處將持續每月委託4大公會逐案檢查，加強監督。

市議員陳怡君另踢爆大直基泰連續壁工程實測厚度不足60公分，偷工減料且未照圖施工，籲檢調介入調查。