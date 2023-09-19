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降雨及開學導致菜價上漲 北市9/20釋出平價蔬菜

中央社／ 台北19日電

北市市場處今天表示，因颱風海葵外圍環流及降雨影響蔬菜產地，供貨量減少，加上各級學校開學的團膳需求增加，導致菜價上漲，台北農產20日起在超市通路釋出平價蔬菜。

台北市政府市場處發布新聞資料指出，9月中旬蔬菜產地陸續降雨，影響復耕速度，造成恢復供應較原預期慢。

市場處表示，台北市果菜批發市場9月上旬的蔬菜平均價格約每公斤新台幣46.4元，9月中旬約每公斤51.1元，價格上漲約10.2%。

因應蔬菜價格波動，市場處指出，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，藉以平穩菜價，透過大台北地區超市通路，20日至24日釋出平價蔬菜約41.5公噸。

市場處釋出購貯蔬菜包含一把裸賣菜26元、一袋鮮香菇55元、一袋進口洋蔥39元、一袋履歷胡蘿蔔36元、一粒進口青花49元、一條特販白蘿蔔32元。

市場處指出，北農預估後續氣候平順，使產地順利復耕，預計1週後，菜價可恢復穩定。

菜價 北農 北市

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