汐止秀山關懷站多元課受歡迎程 長輩摺紙憶童年

汐止區的秀山銀髮關懷據點安排多元課程，讓長輩動一動學習新事物更健康，其中摺紙課程很受歡迎，就像小時候用色紙摺出各種造型，而這一天老師教的是摺楓葉，長輩說很像回到小時候的感覺。

秀山照顧關懷據點暨巷弄長照站，每個星期一到五都有安排不同課程，帶著1、20位的長輩一起學習，這一堂是摺紙課，要摺出一片片的楓葉，然後再組裝起來，過程中長輩拿著一張張剪裁好的色紙，跟著老師的指導，對摺再對摺，神情好專注。

秀山關懷站長陳龍珠表示，安排的是手作的課程，幫助長輩在肢體的創作上還有精細的小動作上有很多的幫助，教他們摺紙做楓葉，其實也是回顧他們小時候，讓長輩在摺紙方面回憶小時候成長的階段。

拿著五彩繽紛的色紙，摺出形狀後，得要再拿剪刀修剪一下，就像做精細手工一樣，長輩們做的仔細，雖然，小時候有玩過摺紙，可是，畢竟好多年沒有碰，難免手生，但是，透過摺紙倒是能夠憶童年，長輩都覺得很有趣，憑著自己慢慢的回憶動動腦也能延緩老化。