快訊

汐止瓦斯外洩「濃度超標」有爆炸疑慮 警封鎖現場急開挖

「慌蛋至吉」？陳吉仲、林聰賢接連請辭 國民黨批一走了之：非常不負責

禮物藏陷阱？陸方贈英使館離任館員茶具 意外摔破發現竊聽器

汐止秀山關懷站多元課受歡迎程 長輩摺紙憶童年

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的秀山銀髮關懷據點摺楓葉，長輩說很像回到小時候的感覺。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的秀山銀髮關懷據點摺楓葉，長輩說很像回到小時候的感覺。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀山銀髮關懷據點安排多元課程，讓長輩動一動學習新事物更健康，其中摺紙課程很受歡迎，就像小時候用色紙摺出各種造型，而這一天老師教的是摺楓葉，長輩說很像回到小時候的感覺。

秀山照顧關懷據點暨巷弄長照站，每個星期一到五都有安排不同課程，帶著1、20位的長輩一起學習，這一堂是摺紙課，要摺出一片片的楓葉，然後再組裝起來，過程中長輩拿著一張張剪裁好的色紙，跟著老師的指導，對摺再對摺，神情好專注。

秀山關懷站長陳龍珠表示，安排的是手作的課程，幫助長輩在肢體的創作上還有精細的小動作上有很多的幫助，教他們摺紙做楓葉，其實也是回顧他們小時候，讓長輩在摺紙方面回憶小時候成長的階段。

拿著五彩繽紛的色紙，摺出形狀後，得要再拿剪刀修剪一下，就像做精細手工一樣，長輩們做的仔細，雖然，小時候有玩過摺紙，可是，畢竟好多年沒有碰，難免手生，但是，透過摺紙倒是能夠憶童年，長輩都覺得很有趣，憑著自己慢慢的回憶動動腦也能延緩老化

長輩 汐止 老化

延伸閱讀

原來汐止這麼美！四分尾山稜下的「土匪山寨遺跡」 多來幾次都無妨

汐止愛樂樂團音樂饗宴「汐止好show」免費參加

民調翻盤？朱立倫嗆綠能小公主沒貢獻、賴品妤批朱汐止罪人

台灣新住民協會辦多元課程 汐止區長與長輩合奏非洲鼓

相關新聞

淡水古蹟博物館中秋開放「烤肉」 9/22中午開放報名

中秋佳節將至，新北市淡水古蹟博物館開放市定古蹟「烤肉」，不過不是真的烤肉，而是由館員發想瑜伽應景動作，如拜月式、兔式及中...

登革熱向北部擴散？ 板橋5旬婦沒南部旅遊史也確診

國內登革熱疫情升溫，新北今再增1例本土案例，為板橋區57歲女性，9月11日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、肌肉痛及紅疹等...

鶯歌火車站迴車道變人行廣場 網批「不改進卻改壞」

新北市鶯歌火車站為迎接未來三鶯線通車與美術館啟用後的大量人潮，將文化路側前迴車道改為人行廣場，但廣場前僅為雙向單線道，不...

新店陽光橋髒汙安排洗刷刷 21日起特定時段管制通行

新北新店陽光運動公園的陽光橋是在地地標，白色橋體經風吹雨淋已出現明顯髒汙，新北高灘處自9月21日起至10月底，每周一至周...

115件特教生作品北市府展出 弱視生畫出「玩水」的渴望

台北市教育局今舉辦112年特教學生藝術聯展開幕活動，這些學生克服心理缺陷，在老師指導下，將內心想法展現在圖紙上，現場展出...

柯文哲修損鄰規則成案數大減 建商「球員兼裁判」惹議

台北市前市長柯文哲任內修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，被質疑放水建商。北市議員簡舒培、陳賢蔚今指出，修法前3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦