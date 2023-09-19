登革熱向北部擴散？ 板橋5旬婦沒南部旅遊史也確診

國內登革熱疫情升溫，新北今再增1例本土案例，為板橋區57歲女性，9月11日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、肌肉痛及紅疹等症狀。就醫通報送驗後確診，目前住院治療中，個案無出國或中南部活動史，但曾至台北市陽明山區工作，將進一步調查釐清感染源。

衛生局指出，新北今增1例本土登革熱病例，為板橋區57歲女性，衛生局將在個案住家半徑50公尺，執行每戶內噴藥化學防治，戶外半徑200公尺噴藥化學防治，並視疫情需要增加防治次數及擴大防治範圍。