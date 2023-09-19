鶯歌火車站迴車道變人行廣場 網批「不改進卻改壞」

新北市鶯歌火車站為迎接未來三鶯線通車與美術館啟用後的大量人潮，將文化路側前迴車道改為人行廣場，但廣場前僅為雙向單線道，不少民眾臨停在此上下客，導致後車逆向行駛險象環生。乘客批評「頭殼壞掉的規畫，不是改進卻改壞。」立委蘇巧慧認為，市府改建鶯歌站前人行廣場缺乏配套，影響居民通勤習慣。鶯歌公所表示，將宣導車輛改至建國路側上、下客。

鶯歌火車站文化路側前迴車道改為人行廣場後，許多在地居民仍習慣在文化路上、下車，但雙向單線道導致後方來車必須逆向通過險象環生，有網友在「我是鶯歌人」臉書社團發問「原本文化路前火車站可以讓公車轉進去載人，現在只剩下計程車招呼站，一堆接送車只能臨停在小小的兩線道。做那麼大的人行道然後看著前面的車全都塞在一起，鶯歌人們看了有甚麼感覺？」

不少網友留言抱怨表示「本來就不應該在那邊接送，每次都一堆車亂停塞在那邊、車站沒有規劃臨停上下車的區域真的是很奇怪、頭殼壞掉的規劃，不是改進卻是改壞！」不過也有網友認為覺得是好事。

立委蘇巧慧表示，市府改建鶯歌站前人行廣場時，缺乏完整配套措施，倉促改變，影響當地居民交通通勤習慣。蘇巧慧說，由於人行廣場改建影響當地民眾停車及上下車接送需求，從4月接到陳情開始，她和團隊舉辦多次會勘與協調會，協助將多位里長意見反應給新北市府。

蘇巧慧指出，自5月舉辦會勘後，辦公室持續追蹤市府後續決定與調整方案，卻遲遲未收到市府回覆，現在地方接到許多意見與反饋，還是希望新北市府能積極處理，正視民眾意見。蘇巧慧補充，市府不只應完善規劃鶯歌站前人行空間，連同因應台灣設計展的人流、車流評估，到展場的交通動線與接駁車規劃，都需要有完整規劃。

蘇巧慧強調，地方建設不分黨派，只要為地方好都希望可以中央、地方攜手合作。台灣設計展即將兩週後難得在鶯歌舉辦，非常希望活動成功，如果市府有任何需要中央協助，請市府積極規劃、盡早提出，才能讓設計展為地方創造多贏。