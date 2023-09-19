新店陽光橋髒汙安排洗刷刷 21日起特定時段管制通行

新北新店陽光運動公園的陽光橋是在地地標，白色橋體經風吹雨淋已出現明顯髒汙，新北高灘處自9月21日起至10月底，每周一至周五上午9時至下午4時封閉管制相關入口做橋體清洗作業，以還原潔白的橋身，民眾通行須改道。

高灘處指出，陽光橋是專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達245公尺，全長有315公尺，是全台跨距最大的鋼構橋樑，夜間更以豐富的光雕秀照亮新店溪，開放以來已成為新店地區地標。地方居民反應，該橋經風吹雨淋導致白色的橋體出現明顯髒汙。

高灘處長張修銘表示，新北的河濱公園景觀橋皆會定期檢視安排清洗，其中陽光橋距上次清洗已大約經過3年，目前潔白的橋身經風吹雨淋已有髒汙狀況，除影響美觀外，更降低夜間光雕效果。

張修銘指出，因陽光橋鋼構橋體較高，清洗需採高空作業，清洗使用的清潔劑會灑落下方通道，將影響民眾安全，因此清潔期間不適合通行。考量附近居民及陽光運動公園遊客通行權益，將於平日周一至周五上午9時至下午4時間休憩人潮較少的離峰時段清洗橋梁。

高灘處補充，期望將民眾通行不便降至最低，橋梁在清洗期間將封閉管制不對外開放，請民眾勿強行闖入以免被清潔劑灑到感到不適；封閉期間有往來新店溪左右岸需求的民眾建議改道碧潭大橋或秀朗橋通行，造成不便請見諒。