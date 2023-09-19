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115件特教生作品北市府展出 弱視生畫出「玩水」的渴望

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
啟明學校宋承恩因罹患罕見疾病，視力逐漸消失，但靠著畫作，描述內心想玩水的渴望。記者洪子凱／攝影
啟明學校宋承恩因罹患罕見疾病，視力逐漸消失，但靠著畫作，描述內心想玩水的渴望。記者洪子凱／攝影

台北市教育局今舉辦112年特教學生藝術聯展開幕活動，這些學生克服心理缺陷，在老師指導下，將內心想法展現在圖紙上，現場展出115件學生作品，經由專業評審選出4件特別獎和17件優選獎作品，展覽從今天起展出至12月26日止。

啟明學校校長張春華表示，學校聘請專業老師開油畫社指導有興趣學生，有些學生是全盲，有些則為弱視，教法不同，老師會依照每個人特質給予不一樣指導，學生將自己認為或想像的世界，用畫筆分享給大眾。

啟明學校宋承恩因罹患罕見疾病，視力逐漸消失，原本彩色世界黯然失色，也不能再踢最喜愛的足球，剛得知生病時他大受打擊，整天悶悶不樂，不過進入啟明學校後因緣際會接觸到畫畫，開始將心情抒發在畫紙上，在展覽中展出「三五好友的夏日戲水」、「陪伴我的牠」，內容表述著他內心想要與朋友到瀑布戲水、與寵物在海邊看夕陽的期盼。

台北特教學校子恩以「打開心靈的窗－放下資格」組圖作品，透過故事接龍的方式呈現，描述幼時的心境，將對於母親一路的陪伴與支持表達感恩，也獲得優選佳績，同時榮獲第21屆文薈獎圖畫書組第三名的殊榮。

教育局表示，今年的藝術聯展於19、20日兩天在市政府1樓中庭展出，讓民眾能欣賞學生藝術作品，並提供學生分享自己創作歷程，展覽結束後，作品將移至市政府大樓第四、五展區，持續展出到12月26日，希望社會大眾能透過這次展覽，深入了解特教學生多元能力和心中藝術世界。

教育局 特別獎 藝術作品

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