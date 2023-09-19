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柯文哲修損鄰規則成案數大減 建商「球員兼裁判」惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨籍北市議員簡舒培（左）及陳賢蔚（右）今舉行記者會，點出柯市府修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」前後的差別與爭議所在，要求蔣市府改善。記者鍾維軒／攝影
民進黨籍北市議員簡舒培（左）及陳賢蔚（右）今舉行記者會，點出柯市府修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」前後的差別與爭議所在，要求蔣市府改善。記者鍾維軒／攝影

北市前市長柯文哲任內修訂「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，被質疑放水建商。北市議員簡舒培、陳賢蔚今指出，修法前3年的損鄰認定比例最高近40%，新法損鄰陳情變多，卻由建商自行認定，成案比例降至17%，受損戶無法表達意見、求助無門。建管處回應，市長蔣萬安日前已宣6大方向，現提出的損鄰爭議會以加入第三方專業鑑定的新制處理。

根據北市府統計，損鄰陳情量分別為2019年386案、2020年344案、2021年352案，經鑑定確實造成損鄰分別是153案、116案、136案，列管比例為39.6%、33.7%、38.6%。2022年修法後，損鄰陳情473案，列管92案、比例19.5%；2023年至8月底，陳情案448件，列管76 案，比例降低至17%。

簡舒培表示，柯市府修改的規則，是將原本由北市都發局主導損鄰會勘的角色，改由建商主導，受損戶必須自己面對建方的損鄰勘查，若不認同建方對損鄰所做的「初步安全認定書」或「損害責任歸屬初步認定書」，也無法改變結果，只能自行支付經費找第三公正單位鑑定。

陳賢蔚指出，過去都發局在接到受損疑義戶的申請後，必須通知雙方進行會勘，損鄰鑑定會勘由都發局主辦，鑑定過程中都發局也在場監督，建方不敢為所欲為。修法後，建方會同監造方「自行勘查」在14天與30天內製作初步安全認定書、損害責任歸屬初步認定書送都發局備查。

陳賢蔚說，修法前的會勘記錄會詳細刊載受損戶與建方意見，新法則只需簡單勾選「建築工程有無危害鄰房公共安全」、「鄰房受損是否由施工造成」，沒有其他內容，這樣的認定書怎麼會有公信力？

都發局雖有監督責任，但鑑定過程中不會到場監督，變成「山中無老虎，猴子做大王」。建方主導鑑定通知、勘查時間和日期，若受損戶難以配合，可能會收到不予列管的結果，鑑定結果也由建方說的算，要如何期望建方會認定自己有責任？

簡舒培說，損鄰規則將再次修法，但2022年修法後的921件損鄰陳情案，其中656件、分屬132個建案都還在興建當中，過去因適用新規未認定損鄰進行列管。為避免基泰大直案再次發生，建管處應主動進行損鄰會勘，維護民眾安全。

北市建管處施工科長洪崇嚴回應，蔣萬安日前宣布要實施6大新制，包括損鄰會勘恢復勘查機制，加入第三方專業單位複核，初步安全認定書由14天縮短為3天內製作，若有立即危險會勒令停工；責任歸屬也由第三方專業公會複核，若受損戶不服結果可請求第三方公正單位鑑定，須由建商先行墊支經費。

洪崇嚴說，明天將再度舉行修法會議，之前修法後提出的損鄰陳情案也可重新申請，都立即適用新制；132個建案造成的656件損鄰爭議是否主動會勘，也會再研議。

北市 簡舒培 建築

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