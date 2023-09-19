士北泛藍分裂要出手？ 朱立倫送張斯綱2字「一定要化解恩怨」

立委北市第一選區（北投、士林），除了現任民進黨立委吳思瑤拚連任，國民黨派出市議員張斯綱，新黨市議員侯漢廷也參戰，泛藍呈現分裂局面。國民黨主席朱立倫今陪張斯綱到天母拜票時，送他「勤、誠」兩字，要張一定要化解過去恩怨。黨中央是否出手協調，朱強調團結會贏，分裂就是拱手給綠營。

朱立倫今陪同張斯綱到天母三玉宮上香祈福，國民黨士林北投黨部主委曾華山、議員陳重文及汪志冰、林杏兒團隊，以及前議員楊靜宇與林瑞圖兒子林揚庭等人都到場力挺，高喊「張斯綱凍蒜」。接著走訪北投區福佑宮與福星宮，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也現身，3場次齊聚逾30位里長支持。

士北選區面臨泛藍分裂，黨中央是否要出手協調？朱立倫表示，今天幫張斯綱加油，並說張需要秉持兩個字，第一要勤，他在基層已經服務多年，一定要更認真、勤快、努力。第二是誠，一定要化解過去恩恩怨怨，這些都是小枝小節也很關鍵，相信張這段時間持續努力，最後一定能團結大家。

朱立倫強調，在地大家都很清楚，只要藍營團結就會贏，分裂就是拱手讓給綠營，我們秉持這個決心，希望最後一定是能夠化解一切，團結大家。