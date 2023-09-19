拒當車手 新北校園防詐開跑

青少年易受誘惑成為犯罪集團共犯，其中又以詐欺犯罪比例最高，新北市教育19日在板橋國中舉辦「友善校園逗陣行、全民打詐一定贏」友善校園周擴大宣導活動宣示「校園打詐」決心。新北市教育局長張明文說，除反詐騙預防及教育宣導，也會將高風險學生(被害人及行為人)錄案輔導管制，減少類似案件再發生。

根據新北市審計處報告指出，新北市2022年少年犯罪案件有1013件，其中以詐欺案件190件數量最多，其次竊盜、傷害，另外還有其他案件400件。

今日活動教育局邀請警察局、社會局、衛生局、原民局、勞工局等網絡單位共同宣誓並啟動合作112學年度「校園打詐」決心及行動力，也邀請蘋果劇團透過「網紅別騙我」舞台劇，呈現學生遇到詐騙、校園霸凌及涉毒事件時的因應方式。

教育局長張明文表示，詐騙集團利用學生涉世未深及好奇心驅使的弱點，加上社會經驗不足，常因此淪為詐欺共犯，為降低少年犯罪率與提高少年自我保護意識，反詐騙預防及教育宣導刻不容緩。

後續將由警政單位入班實施法治教育、教育局製作反詐騙主題宣導圖卡、建置數位素養遊戲平台、教師數位增能培訓、融入資訊教育素養課程及本府各網絡單位與各學校聯繫LINE群組及等多元管道進行反詐騙宣導。另持續督請學校如知悉學生發生詐騙事件，依規定進行校安通報，並將高風險學生(詐騙案件之被害人及行為人)錄案輔導管制，減少類似案件再發生。

板橋國中八年級同學洪敏倩分享，透過宣導活動，讓自己更加了解反詐騙的重要性，往後只要周遭的人收到陌生電話或訊息，會提醒他們要立刻撥打反詐騙165專線查證，避免親朋好友掉入詐騙集團設下的圈套與陷阱而造成錢財損失。