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新北液蛋業者混進口與國產蛋 標示僅寫「台灣」最高可罰2億

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局食藥科長楊舒秦今說，農業部僅提供代工廠名單、數量簡要資料，但仍未有流向及數量，讓衛生單位難以追查。
新北市衛生局食藥科長楊舒秦今說，農業部僅提供代工廠名單、數量簡要資料，但仍未有流向及數量，讓衛生單位難以追查。

進口蛋爭議延燒，新北衛生局昨稽查轄內7家液蛋業者，查獲一間「福商勝蛋品公司」，將3批進口蛋品，並與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋，卻僅標示台灣涉嫌假冒，將處6萬元至2億元以下之罰鍰。衛生局食藥科長楊舒秦說，農業部僅提供代工廠名單、數量簡要資料，但仍未有流向及數量，讓衛生單位難以追查。

楊舒秦今受訪說，衛生局昨稽查第一波轄內7家液蛋業者，發現「福商勝」蛋品公司曾向中央畜產會，購入3批分別來自土耳其、巴西及美國的進口蛋，並與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共20974公斤，在6至8月間與出貨給分布在北部縣市的食品業者，包括盒餐、烘焙業者等。

楊舒秦指出，若混合進口及國產蛋，標示應寫上進口蛋品國別與台灣，但福商勝昨稱「不知道如何標示」，混合的未殺菌液蛋僅標示台灣，雖產品雖未超過輸入許可有效日期，但虛偽標示已涉及假冒，衛生局將以違反食安法第15條第1項第7款及同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，同時移請新北市地檢署調查偵辦。

楊舒秦提及，今早向機關確認後，收到農業部提供的蛋工廠業者及數量減要資料，這些已大多稽查過一次，近日會再次稽查，希望中央提供販售給蛋工廠數量、流向等資料，不然難以釐清是否有更多進口蛋品混用、虛偽標示。

新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供

衛生局 液蛋 雞蛋

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