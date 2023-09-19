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台東2國民黨議員挺柯文哲 縣黨部：啟動調查程序

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民眾黨成立台東「選哲之友會」，國民黨縣議員吳景槐（左二）上台喊加油。記者徐白櫻／攝影
民眾黨成立台東「選哲之友會」，國民黨縣議員吳景槐（左二）上台喊加油。記者徐白櫻／攝影

民眾黨昨成立台東「選哲之友會」，無黨籍縣議員陳宏宗出任顧問團總召，國民黨議員吳景槐及李建智也出席，吳還上台喊「凍蒜」，助選舉動引起基層反彈。國民黨部表示，已接獲黨員反映，可能違反替非黨籍候選人「公開站台」規範，考紀會啟動調查程序。

吳景槐說，藍白合作才有勝選機會，此次議員他就是以無黨籍身分參選，坦然接受調查。李建智說，吳家支持郭台銘，他個人挺柯文哲不算什麼，要怎麼處置，隨便他們。

陳宏宗是國民黨出身，曾任台東縣黨部主委及議會副議長，民眾黨總統參選人柯文哲17日親送競選背心至陳宏宗住處，禮聘陳擔任顧問團總召。陳宏宗發豪語「會讓幫柯在台東拿下漂亮選票」。

昨日活動，議員吳景槐及李建智坐在第一排貴賓席，主持人開場時特別介紹，柯文哲大進場後也上前握手致意。後續競選團隊上台頒發證書及授旗，吳景槐上台相挺。

吳景槐及李建智替民眾黨參選人助選，基層質疑「挺柯不挺侯」，台東選情崩盤。台東縣黨部證實，吳、李兩人確實為國民黨籍，黨部接獲黨員反映，黨中央公布「113年總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，若公開替非黨籍候選人站台，恐已違規，將約談兩人了解昨日情況，啟動考紀會調查程序。

國民黨中央6月通過「113年總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，第三條明定「黨員不得有為非本黨提名(徵召、核准)參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該參選人競選組織任何職務」。違反規定者得處以停止黨權處分；其情節重大者，得處以撤銷黨籍之處分。

民眾黨成立台東「選哲之友會」，國民黨縣議員李建智（左二）、吳景槐（左四）現身相挺。記者徐白櫻／攝影
民眾黨成立台東「選哲之友會」，國民黨縣議員李建智（左二）、吳景槐（左四）現身相挺。記者徐白櫻／攝影

國民黨 陳宏宗 2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

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