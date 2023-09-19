台東2國民黨議員挺柯文哲 縣黨部：啟動調查程序

民眾黨昨成立台東「選哲之友會」，無黨籍縣議員陳宏宗出任顧問團總召，國民黨議員吳景槐及李建智也出席，吳還上台喊「凍蒜」，助選舉動引起基層反彈。國民黨部表示，已接獲黨員反映，可能違反替非黨籍候選人「公開站台」規範，考紀會啟動調查程序。

吳景槐說，藍白合作才有勝選機會，此次議員他就是以無黨籍身分參選，坦然接受調查。李建智說，吳家支持郭台銘，他個人挺柯文哲不算什麼，要怎麼處置，隨便他們。

陳宏宗是國民黨出身，曾任台東縣黨部主委及議會副議長，民眾黨總統參選人柯文哲17日親送競選背心至陳宏宗住處，禮聘陳擔任顧問團總召。陳宏宗發豪語「會讓幫柯在台東拿下漂亮選票」。

昨日活動，議員吳景槐及李建智坐在第一排貴賓席，主持人開場時特別介紹，柯文哲大進場後也上前握手致意。後續競選團隊上台頒發證書及授旗，吳景槐上台相挺。

吳景槐及李建智替民眾黨參選人助選，基層質疑「挺柯不挺侯」，台東選情崩盤。台東縣黨部證實，吳、李兩人確實為國民黨籍，黨部接獲黨員反映，黨中央公布「113年總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，若公開替非黨籍候選人站台，恐已違規，將約談兩人了解昨日情況，啟動考紀會調查程序。