新北「薪」情差？ 新北市府：每人可支配所得六都第二

國民黨總統參選人侯友宜提出青年加薪參選政見，但民進黨新北市議員彭佳芸指出，據主計總處公布資料，新北市近年全年薪資是北北桃最低，不僅慘輸北市20萬，還輸桃園5萬元，應即刻研議企業加薪補助，才能企業勞工、雙贏。新北市勞工局表示，平均薪資易受產業結構影響，且可能因企業稅務投保縣市有所差異，一般家戶新北平均每人可支配所得為39萬，位居六都第二。

彭佳芸指出，侯友宜公布顧青年、挺加薪參選政見，但她所在的三重、蘆洲有許多年輕人選擇在這裡定居、打拚，但是這幾年新北的薪資水準卻遠遠落後桃園及台北。

彭佳芸援引主計總處統計資料，新北市勞工2018到2020年全年薪資約落在61.6-63.7萬左右，是北北桃最低，慘輸台北市86.3萬20幾萬元，更輸隔壁桃園市的67.7萬元，且根據如此趨勢，新北市不太可能在短短幾年內有任何改變。

彭佳芸說，北北桃相連在一起，常理來說台北首善之都薪資最高合情合理，但桃園薪資比新北高，新北成為勞工資薪凹陷區，非常反常。

彭佳芸說，這兩三年台灣經濟成長率世界頂尖，她要求市府經發局、勞工局研議比照「台北市推動鼓勵企業加薪分紅計畫」，只要新北市公司願意幫員工加薪，市府就會提供20%的加碼補助，讓企業和勞工雙贏，現在疫情等等不確地因素也過去了，新北市府也應該開始好好比照辦理了。

新北市勞工局指出，議員所引「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計表，是按「勞工工作場所所在縣市」分類，但跨縣市工作情形在都會區或科學園區鄰近縣市普遍存在，尤以北北基桃流動工作人口特別顯著。

勞工局說，各縣市勞工平均薪資易受區域產業結構發展的影響，台北市外商、金融保險業及大型企業總部聚集，竹科則有高科技電子產業聚集，相對薪資較高。

且此一統計結果可能因個人戶籍所在縣市或企業申報的稅務、社會保險投保縣市而有所差異，「該統計表並不能真實反映新北市民全年的總薪資平均值」。

勞工局說，一般家戶面各縣市的薪資所得是以家庭收支調查公布為主，以2021年為例，新北市平均每人可支配所得39萬元，高於桃園市38.9萬元，居六都第二。

新北市經發局也說，現今全球經濟變動快速且不穩定，通貨膨脹儼然成為各國共同面對的挑戰之一，政府及民間皆須以全新思維因應。

經發局表示，新北市府提倡企業加薪抗通膨，經統計共有27家精典獎企業及招商一條龍廠商紛紛響應，如南亞科技公司、敏鈞精密公司等力行規畫加薪機制；另經統計新北市平均每人可支配所得成長率為7.2%，為6都第一。