快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

新北「薪」情差？ 新北市府：每人可支配所得六都第二

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局推出許多職訓課程，提供勞工培訓增加薪資的能力。記者葉德正／攝影
新北市勞工局推出許多職訓課程，提供勞工培訓增加薪資的能力。記者葉德正／攝影

國民黨總統參選人侯友宜提出青年加薪參選政見，但民進黨新北市議員彭佳芸指出，據主計總處公布資料，新北市近年全年薪資是北北桃最低，不僅慘輸北市20萬，還輸桃園5萬元，應即刻研議企業加薪補助，才能企業勞工、雙贏。新北市勞工局表示，平均薪資易受產業結構影響，且可能因企業稅務投保縣市有所差異，一般家戶新北平均每人可支配所得為39萬，位居六都第二。

彭佳芸指出，侯友宜公布顧青年、挺加薪參選政見，但她所在的三重、蘆洲有許多年輕人選擇在這裡定居、打拚，但是這幾年新北的薪資水準卻遠遠落後桃園及台北。

彭佳芸援引主計總處統計資料，新北市勞工2018到2020年全年薪資約落在61.6-63.7萬左右，是北北桃最低，慘輸台北市86.3萬20幾萬元，更輸隔壁桃園市的67.7萬元，且根據如此趨勢，新北市不太可能在短短幾年內有任何改變。

彭佳芸說，北北桃相連在一起，常理來說台北首善之都薪資最高合情合理，但桃園薪資比新北高，新北成為勞工資薪凹陷區，非常反常。

彭佳芸說，這兩三年台灣經濟成長率世界頂尖，她要求市府經發局、勞工局研議比照「台北市推動鼓勵企業加薪分紅計畫」，只要新北市公司願意幫員工加薪，市府就會提供20%的加碼補助，讓企業和勞工雙贏，現在疫情等等不確地因素也過去了，新北市府也應該開始好好比照辦理了。

新北市勞工局指出，議員所引「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計表，是按「勞工工作場所所在縣市」分類，但跨縣市工作情形在都會區或科學園區鄰近縣市普遍存在，尤以北北基桃流動工作人口特別顯著。

勞工局說，各縣市勞工平均薪資易受區域產業結構發展的影響，台北市外商、金融保險業及大型企業總部聚集，竹科則有高科技電子產業聚集，相對薪資較高。

且此一統計結果可能因個人戶籍所在縣市或企業申報的稅務、社會保險投保縣市而有所差異，「該統計表並不能真實反映新北市民全年的總薪資平均值」。

勞工局說，一般家戶面各縣市的薪資所得是以家庭收支調查公布為主，以2021年為例，新北市平均每人可支配所得39萬元，高於桃園市38.9萬元，居六都第二。

新北市經發局也說，現今全球經濟變動快速且不穩定，通貨膨脹儼然成為各國共同面對的挑戰之一，政府及民間皆須以全新思維因應。

經發局表示，新北市府提倡企業加薪抗通膨，經統計共有27家精典獎企業及招商一條龍廠商紛紛響應，如南亞科技公司、敏鈞精密公司等力行規畫加薪機制；另經統計新北市平均每人可支配所得成長率為7.2%，為6都第一。

薪資

延伸閱讀

查獲進口蛋混製液蛋產地標台灣 新北開罰送辦

新北第一輛鴻海Model T！857幹線電動公車正式上路、全市拚2030公車全面電動化

疫情後生態秘境超夯 新北開發「復舊如舊」新景點

多處熱門景點人氣難回溫 新北重整軟硬體並打團體戰

相關新聞

新北液蛋業者混進口與國產蛋 標示僅寫「台灣」最高可罰2億

進口蛋爭議延燒，新北衛生局昨稽查轄內7家液蛋業者，查獲一間「福商勝蛋品公司」，將3批進口蛋品，並與國產蛋混合加工製成未殺...

大直民宅塌陷 陳怡君轟基泰草菅人命：連續壁厚不足60cm

大直民宅塌陷案，台北市議員陳怡君今再踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，是草菅人命？陳怡君說，連續...

文湖線「號誌燈歪斜」 北捷：未影響營運

台北捷運文湖線辛亥站往南港展覽館站方向月台，今早因為外物影響列車運行、停靠，一度增加候車時間，目前已經排除狀況，全線正常...

柯文哲又看上北流辦活動 蔡詩萍搬合約「消弭風波」

民眾黨總統參選人柯文哲據傳將宣布「AI競選歌曲」，不料，地點再度選中台北流行音樂中心。為此，台北市文化局長蔡詩萍搬出北流...

柯文哲活動欲辦在北流再遭勸退 綠議員批「最愛講SOP，最不遵守SOP」

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天將在北流餐廳舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，不過7月才因為柯欲將演唱會辦在北流恐違反規定...

新北公車2030全面電動化 目前僅11%

節能減碳是全球趨勢，新北市推動2030年公車全面電動化，車輛雖已達177輛，但比率僅11％，新北市交通局強調，目前不少低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦