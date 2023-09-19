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北市184件地下室開挖工程 11件不符規定

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。圖／聯合報系資料照
台北市「基泰大直」施工不當導致附近民宅受損或傾斜。圖／聯合報系資料照

台北市大直民宅塌陷案，引發各界關注，台北市長蔣萬安日前就下令清查全市正在開挖階段的184件建築工地，今結果出爐。北市建管處表示，不符合檢查項目的工地有11件，已要求停工，釐清改善，待複檢合格才能繼續施工。

北市建管處在9月11日委託4大專業技師公會，包含土木技師、水土保持技師、大地技師及結構技師等，逐案至現場勘檢，於9月15日全數檢查完成，其中涉不符檢查項目之工地共有11件，工地須暫時停止施工釐清改善，待該檢查公會複查後合格後方得繼續施工。

建管處說，11件不符合項目，分別為抽水配置未依計畫、各階段開挖深度未與核准圖說相符、安全支撐軸力達警戒值、各項安全觀測監測值達警戒值等。

建管處長虞積學表示，為加強基礎開挖中建築工地管理，避免公安危害，未來對於擋土壁及基礎開挖階段工地，建管處將持續每月委託4大公會逐案檢查的措施，以加強監督建築工地，督促起造人、承造人、監造人落實地下室及擋土壁施作品管、相關安全監測數值檢測作業職責。

建管處強調並重申，工地承、監造人及專任工程人員應本於建築法、營造業法等規定之法定責任隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，以維護市民安全。

建築 大直

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