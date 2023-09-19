即時短評／衝觀光別陷數字迷思 「熱鬧後留下什麼」
新冠肺炎疫情重挫觀光，力拚回復過往來客數成為各政府力拚KPI，但台灣觀光發展已從從過往大量團客逐步轉往精緻旅遊，不少景點限流並需預約，造訪人數恐怕未必是唯一指標。另，不少熱門景點因大量人流也帶來汙染，「熱鬧過後」若能留下原有生態及更多故事，才會是景點永續發展之道。
具有眾多觀光資源的新北，境內不少景點在全國熱門排行中名列前矛，不過在疫情衝擊後，人數至今都還無法回到疫情前同期水準，引發觀光業者憂心。
但來客數是否衡量一個景點的唯一指標？許多熱門景點位於交通便利處，又或者結合周遭商圈，雖然帶來了錢潮，卻也可能失去原有在地特色，甚至「過於商業化」，成為千篇一律的「景點夜市」。
隨台灣觀光產業持續發展與升級，也該慢慢走向精緻化旅遊路線，像新北近期推出淡蘭古道、三貂嶺生態友善隧道、瑞三整煤廠等，結合生態與文化，讓景點更加不一樣；同時藉由限流與預約制，讓旅遊品質保持高水準。
所以說旅遊景點並非完全以造訪人次衡量，更多應是結合在地文化歷史的深度旅遊，有故事的地方，才能吸引旅客長期住竹駐足、一去再去，能吸引二訪三訪的旅客，才是旅遊發展細水長流之道。
另外，政府在推展觀光時也應思考「熱鬧過後留下什麼」，像熱門的東南亞景點，近年也都利用疫情「喘息」做封島，過去大量遊客享受生態卻也「入侵」生態，留下大量汙染與垃圾，長遠來看未必能再吸引旅客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言