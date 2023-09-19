快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

即時短評／衝觀光別陷數字迷思 「熱鬧後留下什麼」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
市府近年也利用疫情期間持續在舊有基礎上打造許多新硬體，瑞三整煤廠就是一個「復舊如舊」經典案例。圖／新北觀旅局提供
市府近年也利用疫情期間持續在舊有基礎上打造許多新硬體，瑞三整煤廠就是一個「復舊如舊」經典案例。圖／新北觀旅局提供

新冠肺炎疫情重挫觀光，力拚回復過往來客數成為各政府力拚KPI，但台灣觀光發展已從從過往大量團客逐步轉往精緻旅遊，不少景點限流並需預約，造訪人數恐怕未必是唯一指標。另，不少熱門景點因大量人流也帶來汙染，「熱鬧過後」若能留下原有生態及更多故事，才會是景點永續發展之道。

具有眾多觀光資源的新北，境內不少景點在全國熱門排行中名列前矛，不過在疫情衝擊後，人數至今都還無法回到疫情前同期水準，引發觀光業者憂心。

但來客數是否衡量一個景點的唯一指標？許多熱門景點位於交通便利處，又或者結合周遭商圈，雖然帶來了錢潮，卻也可能失去原有在地特色，甚至「過於商業化」，成為千篇一律的「景點夜市」。

隨台灣觀光產業持續發展與升級，也該慢慢走向精緻化旅遊路線，像新北近期推出淡蘭古道、三貂嶺生態友善隧道、瑞三整煤廠等，結合生態與文化，讓景點更加不一樣；同時藉由限流與預約制，讓旅遊品質保持高水準。

所以說旅遊景點並非完全以造訪人次衡量，更多應是結合在地文化歷史的深度旅遊，有故事的地方，才能吸引旅客長期住竹駐足、一去再去，能吸引二訪三訪的旅客，才是旅遊發展細水長流之道。

另外，政府在推展觀光時也應思考「熱鬧過後留下什麼」，像熱門的東南亞景點，近年也都利用疫情「喘息」做封島，過去大量遊客享受生態卻也「入侵」生態，留下大量汙染與垃圾，長遠來看未必能再吸引旅客。

三貂嶺生態友善隧道是市府近年「復舊如舊」的生態秘境，有人流限制，民眾先預約。圖／新北觀旅局提供
三貂嶺生態友善隧道是市府近年「復舊如舊」的生態秘境，有人流限制，民眾先預約。圖／新北觀旅局提供
淡蘭古道是市府近年「復舊如舊」的生態秘境，尤其疫情後更是超熱門。圖／新北觀旅局提供
淡蘭古道是市府近年「復舊如舊」的生態秘境，尤其疫情後更是超熱門。圖／新北觀旅局提供

疫情 新北

延伸閱讀

查獲進口蛋混製液蛋產地標台灣 新北開罰送辦

新北第一輛鴻海Model T！857幹線電動公車正式上路、全市拚2030公車全面電動化

疫情後生態秘境超夯 新北開發「復舊如舊」新景點

多處熱門景點人氣難回溫 新北重整軟硬體並打團體戰

相關新聞

新北液蛋業者混進口與國產蛋 標示僅寫「台灣」最高可罰2億

進口蛋爭議延燒，新北衛生局昨稽查轄內7家液蛋業者，查獲一間「福商勝蛋品公司」，將3批進口蛋品，並與國產蛋混合加工製成未殺...

大直民宅塌陷 陳怡君轟基泰草菅人命：連續壁厚不足60cm

大直民宅塌陷案，台北市議員陳怡君今再踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，是草菅人命？陳怡君說，連續...

文湖線「號誌燈歪斜」 北捷：未影響營運

台北捷運文湖線辛亥站往南港展覽館站方向月台，今早因為外物影響列車運行、停靠，一度增加候車時間，目前已經排除狀況，全線正常...

柯文哲又看上北流辦活動 蔡詩萍搬合約「消弭風波」

民眾黨總統參選人柯文哲據傳將宣布「AI競選歌曲」，不料，地點再度選中台北流行音樂中心。為此，台北市文化局長蔡詩萍搬出北流...

柯文哲活動欲辦在北流再遭勸退 綠議員批「最愛講SOP，最不遵守SOP」

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天將在北流餐廳舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，不過7月才因為柯欲將演唱會辦在北流恐違反規定...

新北公車2030全面電動化 目前僅11%

節能減碳是全球趨勢，新北市推動2030年公車全面電動化，車輛雖已達177輛，但比率僅11％，新北市交通局強調，目前不少低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦