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大直民宅塌陷 陳怡君轟基泰草菅人命：連續壁厚不足60cm

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

大直民宅塌陷案，台北市議員陳怡君今再踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，是草菅人命？陳怡君說，連續壁是地下工程的牆體，保障地下室與建物主結構安全、避免軟土層鬆動滑落及水分滲出，保護工地與周圍建物地基的安全。基泰建設只挖到11.95公尺，規避結構外審；更可惡的是連續壁厚度不足60cm，根本是偷工減料，抱持賭一把的心態，未照圖施工，檢調應積極介入調查。

陳怡君說，她從民眾提供的照片看出，基泰在施工時原本設計圖為「單圍苓」設計，到後來卻變成「雙圍苓」，可見在深開挖的過程中，連續壁的支撐已經出現無法負荷的狀況。從照片來看，「單圍苓」的H型鋼有被撐變形的狀況。陳說，H型鋼能撐到變形，可見水平支撐的壓力早已提出無法負荷的警訊，但基泰視而不見，抱持著「賭一把」的心態，不把人命當一回事。

陳怡君質疑，基泰這種視如草芥不把人民生命財產當一回事的建商，出事之後沒有任何反省。怪政府效率、怪媒體亂報導、抹黑民代監督，就是不反省自己的過失！昨天更有雙號居民在反映，每天開門看到的就是單號傾斜的建物，在地方上無疑就是二次傷害，然基泰卻拿到雙號住戶的個資，打電話詢問「合建意願」，如今還在滿腦子想賺黑心錢。

陳怡君呼籲台北市政府應積極介入意見整合，不應讓住戶二派意見造成對立氛圍，更讓基泰在地方上如同嗜血禿鷹，挾持著人性無家可回的恐懼，販售基泰的黑心商品！

陳怡君呼籲公部門及有心人士勿將民眾資料外洩，蔣萬安市長不應「有事李四川、無事蔣萬安」，盡快召開說明會，整合地方意見，勿讓黑心基泰在地方繼續拉客！陳怡君向基泰喊話，高雄也曾有過鄰損案，結果建商「免費」原地重建！基泰若有誠意，應「免費」原地重建還住戶家園！

陳怡君也要求市府，必須全面清查回溯基泰建設在北市所有施工中建案的設計、監造內容，而不是只有消極勒令停工，畢竟事關人命與百姓身家安危，市府監督不周也應負連帶責任。也盼望檢調能主動調查，基泰偷工減料草菅人命之實。

台北市議員陳怡君今天再度踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，簡直是草菅人命？圖／議員陳怡君提供
台北市議員陳怡君今天再度踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，簡直是草菅人命？圖／議員陳怡君提供

台北市議員陳怡君今天再度踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，簡直是草菅人命？圖／議員陳怡君提供
台北市議員陳怡君今天再度踢爆，大直基泰的連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，簡直是草菅人命？圖／議員陳怡君提供

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