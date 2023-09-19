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台北第一果菜160億改建不加裝冷氣 市場處：挑高加強對流

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
劉炎坤說，在7、8月中午時，溫度計的指針都在35度高溫的紅色區塊停留。圖／劉炎坤提供
劉炎坤說，在7、8月中午時，溫度計的指針都在35度高溫的紅色區塊停留。圖／劉炎坤提供

台北第一果菜批發市場改建於2025年完工。本報資料照片
台北第一果菜批發市場改建於2025年完工。本報資料照片

台北第一果菜批發市場耗資160億元改建，預計於2025年完工，沒想到，新設廠區竟然沒有加裝冷氣，台北市議員徐立信接獲攤商陳情，今年夏季屢創35度以上高溫，攤商中暑，溫度破壞蔬果鮮度，就連民眾都不願前來購買。對此，台北市市場處表示，新建市場採挑高開放空間，也會加強對流，初步評估不會有過熱問題。

從事蔬果零批第二代的劉炎坤拿出照片，每支溫度計指針皆落在35度以上紅色區塊，這是今年中繼市場夏日的平均溫度。他說，特別是7、8月時，很多攤商紛紛中暑，未來極端氣候只會更趨炎熱，難以想像新建市場不規劃冷氣空調，室溫恐再飆升。

他說，中暑倒是其次，高溫影響下，蔬果在沒有冷氣空調的市場內銷售，造成賣相、新鮮度不佳狀況，以目前第一果菜市場的批發現況，7成的生鮮蔬果農產品須仰賴零批場業者進行批發零售，最後的零批場銷售配銷卻是在室溫攝氏38.5度的環境，前面冷鏈運輸、拍賣皆白費。

劉炎坤說，以往批發市場是做拍賣場的生意為主，但是近年逐漸朝向零批客群，像是商販和一般消費者就占了7成，不過，開放時段為早上7點過後到中午1點，正處高溫炎熱之時，消費者寧可到有冷氣的量販店選購，衝擊攤商生意。

他認為，攤商不奢求冷氣要開全年、全天24小時，只需要夏天時開啟，溫度落在26到28度之間，也願意支付電費「否則建議北農所有辦公室也不應該安裝冷氣，真正實踐『綠建築』。」

徐立信也說，2025年將完工的第一果菜批發市場，啟用就是50年，為亞洲最新穎的市場，他以2018年啟用的日本豐洲市場為例，就有加裝空調冷氣，「第一果菜批發市場改建竟然沒有冷氣設備說不過去。」

台北市市場處說，新建基地面積達7.5公頃，為開放空間，現行仍有預留加裝冷氣空間，但是，冷氣電費需要攤商自行負擔，這必須要由工會與店家們討論已達共識；蔬果的低溫冷鏈系統也有安裝於特定區域，在卸貨時能維持一定鮮度。

冷氣 高溫 中暑

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