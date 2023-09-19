柯文哲又想在北流發表競選歌不知合約？ 蔡詩萍：大人嘛小事沒留意

民眾黨總統參選人、前北市長柯文哲傳出19日晚間將在北流舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，引發政治活動能否在北流舉辦爭議，台北市文化局長蔡詩萍今天市政會議前受訪表示，他一開始反應的確是「又來了」，坦言昨天下午接到訊息後，剛開始有一點搞不清楚，心想「不是已經講好北流場所不能跟政治有關」，後來發現是卡夫卡餐廳，去查合約，所有跟北流有關場館，包括餐廳等都不應該跟政治活動掛上關係。

媒體也問蔡詩萍，柯文哲明明是前市長，怎會不知道合約？蔡詩萍回應，可能就是....「大人嘛，小事情沒有特別留意」，不過有特別提醒北流，以後合約的精神要明確一點，跟廠商告知。

蔡詩萍今天受訪也表示，這次他與柯文哲辦公室的溝通過程，其實也蠻好的，因為昨天下午接到訊息後，昨晚也有跟柯辦反映不能辦政治活動，柯辦發言人陳智菡當下問，柯文哲不來行不行？文化局態度還是不行，因為是競選歌曲的發表，昨天晚間十點多，雙方也達成協議，柯辦同意撤場地，市府也表達善意不會多說什麼，表示就是一場誤會，也謝謝柯辦明確回覆表示會換場地。

蔡詩萍表示，昨天看到柯文哲又要在北流辦活動，第一時間反應的確是又來了，但他們有說可能是誤會了，不知道餐廳不算，但因為新聞稿寫出「辦在北流」，這四個字大家還是會誤會，所以北市府還是希望柯辦改場地。

蔡詩萍說，他還是要說，非常希望未來幾組總統候選，如果到北市場館看表演都歡迎，我都可以到現場陪，但就是不能有競選活動，或是穿上競選服裝，這都要避免。對於柯辦要在北流餐廳辦活動，其實店家反映很歡迎，蔡表示，北市府已經請北流與店家溝通，以後要將合約看清楚，不能說合約簽了就忘了，合約寫得非常清楚，就是提供的產品、服務內容都不得有政黨活動或違法法令。

至於未來賴佩霞能否到場館表演？蔡詩萍表示，如果不用副總統參選人的身分，從頭到尾沒有講選舉語言，也沒有人穿賴佩霞、郭先生(郭台銘)背心，那就另當別論，就好像繼續做她的表演，但相信賴佩霞也有考慮到這個，所以才有退出一些表演，不然如果台下有人叫名字、或叫副總統好，都是違法規定，都是要裁罰。