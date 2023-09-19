疫情後生態秘境超夯 新北開發「復舊如舊」新景點

疫後觀光如何振興成為各縣市政府頭痛課期，新北許多熱門景點人氣在疫後不如以往，觀旅局強調，市府在期間將既有旅遊品牌持續擴充內容，讓旅客保有新鮮感；同時也開發許多生態秘境做「復舊如舊」建設，雖沒在熱門排行榜內，但卻也是很有特色的高人氣景點。

本土疫情爆發後衝擊國內觀光，就連具有區位優勢的新北也不例外，新北觀旅局表示，疫情造成嚴重影響，但新北也利用此期間做軟硬體加強，尤其生態景點或相關秘境也因為疫情更加熱門，將一些「復舊如舊」新景點帶給民眾。

觀旅局觀光企劃科長黃大峰說明，新北其實很多熱門景點是排行榜中的「長青樹」，有的甚至已經成為一個觀光品牌，而品牌就需要時間的堆疊，所以不能「變動」太多，但又不能毫無「新意」，這也是一個考驗。

黃大峰說舉例，像是淡水及十分都是經典案例，尤其十分旅客中心、十分瀑布等是日本客的最愛，為要保持新鮮感，最早先用天燈當主軸，後來到十分瀑布公園開放，再演進推廣天燈派出所、天燈廣場等，另外也升級十分瀑布做無障礙坡道等，將舊有景點與品牌擴充內容，保有新鮮感，甚至更有新意。

黃大峰提到，市府近年也利用疫情期間持續在舊有基礎上打造許多新硬體，比如瑞三整煤廠、三貂嶺生態友善隧道、淡蘭古道等新的生態或秘境景點，將原有的元素加以復原、整建而成新的特色亮點，這些都不在人氣景點，或者在風景區人數計算內而沒被凸顯，卻很有特色。