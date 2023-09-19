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多處熱門景點人氣難回溫 新北重整軟硬體並打團體戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡水漁人碼頭長期以來就是新北熱門景點，但受疫情影響，觀光人數至今能難回到疫情前水準。圖／新北漁業處提供
淡水漁人碼頭長期以來就是新北熱門景點，但受疫情影響，觀光人數至今能難回到疫情前水準。圖／新北漁業處提供

今年揮別疫情，觀光業似乎看到「隧道盡頭的光」，不過據統計，新北前十大旅遊景點比起疫情前同期還是有所衰退；商家也說，以國際觀光客為主的景點商圈還是難回榮景。新北觀旅局強調「這需要時間」，期間加強軟硬體建設，也結合局處及周邊縣市打「團體戰」，共享資源、流通客源。

據觀旅局統計，新北前十大景點包含林口三井Outlet、淡水金色水岸、瑞芳風景特定區、八里左岸公園、碧潭風景特定區等，但來客數與疫情前同期相比，仍處於下滑狀態。

新北市商圈聯合會理事長黃健強說，一些以國旅為主力的商圈及商圈還能生存，但以國際客為主的景點較艱難，一時之間還沒有辦法迅速回復到疫情前的盛況。

觀旅局觀光企劃科長黃大峰坦言，新北人氣景點中不少是排行榜中「長青樹」，也深受國外旅客喜愛，比如前十名中入圍兩項的平溪十分旅遊中心、十分瀑布等就是日本客的最愛，但受國際疫情影響嚴重，國內今年5月1日疫情才降級，熱度回升「這需要點時間」，會強化行銷。

黃大峰強調，疫情這幾年也不是就停滯，也藉機會讓環境「休身養息」，做軟硬體升級，迎接解封後其實個景點人潮都是先以回覆目標為主，新北觀旅局也透過跨局處、跨縣市合作來做推廣。

黃大峰說明，新北幅員遼闊，有都會區也有郊區，地形有山有海，但相關資源卻相對不足，所以一定要打「團體戰」，像市府推出四季遊玩串連活動，近期「秋遊」就有24大系列活動；基北北桃四市也有建置小編平台，社群及宣傳上互相協助露出，也有基北北桃好玩卡，方便民眾暢遊四市交通、場館及景點。

黃大峰提到，另外也會與中央的北海岸、東北角國家風景區管理處合作，努力爭取中央相關觀光資源。助攻國際化方面，也參與國際海外旅展行銷新北，同時也與經發局合作，帶領在地商家走出國際，帶動相關產業發展。

十分瀑布長期以來就是新北熱門景點，但受疫情影響，觀光人數至今能難回到疫情前水準。圖／新北觀旅局提供
十分瀑布長期以來就是新北熱門景點，但受疫情影響，觀光人數至今能難回到疫情前水準。圖／新北觀旅局提供

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