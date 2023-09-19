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柯文哲又看上北流辦活動 蔡詩萍搬合約「消弭風波」
民眾黨總統參選人柯文哲據傳將宣布「AI競選歌曲」，不料，地點再度選中台北流行音樂中心。為此，台北市文化局長蔡詩萍搬出北流相關合約，確定營業場所內都「不得涉及政黨活動」或違反法令，傳訊給柯文哲辦公室後，獲得再另覓場地的回應，他說，「這場風波，算是消弭於無形了。」
據了解，民眾黨的「AI語音模型暨單曲發表會」，時間訂定於9月19日晚間6點，而地點則是台北流行音樂中心內的「北流卡夫卡」餐廳。
蔡詩萍在臉書寫道，「我當然很驚訝！怎麼又來了！」立即請北流查詢相關合約，確定營業場所內，提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令。
蔡詩萍說，將相關訊息傳給柯辦後，柯辦給了正面的回應，決定不違反規定，另覓場地辦AI競選歌曲發布會。他強調，身為台北市文化局的一份子，必當全力維護轄下的館所場地，在大選中的中立角色，也希望各政黨，尊重文化超越政治的信念，共同打拚民主政治的里程碑。
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