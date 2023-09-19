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柯文哲活動欲辦在北流再遭勸退 綠議員批「最愛講SOP，最不遵守SOP」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
柯文哲今天晚上活動原打算辦在北流餐廳，卻有違反規則嫌疑，遭文化局勸退。圖／聯合報系資料照
柯文哲今天晚上活動原打算辦在北流餐廳，卻有違反規則嫌疑，遭文化局勸退。圖／聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天將在北流餐廳舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，不過7月才因為柯欲將演唱會辦在北流恐違反規定，引起不小風波，如今又想將活動辦在北流場地，民進黨議員簡舒培痛批，辦法與規定都是柯任內定的，但柯卸任後卻一直消費北流，大酸「最愛講SOP的人，最不遵守SOP」。

柯文哲昨天晚上公佈採訪行程要舉辦AI語音模型暨單曲發表會，且選擇辦在北流餐廳「北流卡夫卡」，不過柯今年7月才因為演場會欲辦在北流遭拒嘆「世態炎涼」，北市府也說明北流不可舉辦政治活動。

文化局長蔡詩萍昨天深夜再重申，北流營業場所內，提供的販售品項、服務、內容等，都「不得涉及政黨活動」或違反法令，柯辦稍早也發出通知，原訂今晚於北流卡夫卡餐廳舉辦「柯文哲AI語音模型暨單曲發表會」，將進行調整，待今天確認時間地點後，將另行通知。

簡舒培痛批，北流相關辦法都是柯文哲當市長的時候訂的，卸任市長後，卻一而再再而三的消費北流，「真的令人厭煩，到底夠了沒。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 台北流行音樂中心

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