快訊

泰國都免簽了 但陸申請歐美簽證預約仍「一號難求」

上午7時47分台南規模3.6地震 最大震度2級

手滑注意！iPhone 15系列「摔破螢幕」花多少錢修復？蘋果官方曝光新價格

獨／國小生裝黃金葛汁下毒報復 再爆受害生「被同學持美工刀威嚇」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某國小高年級學生今年5月與同學爆發摩擦，竟夥同3名同學將有毒的黃金葛汁液灌入對方水壺，受害學生喝了身體不適，震驚社會。未料過了3個月，受害生又傳出被班上另名學生持美工刀威嚇，動機是「跟對方有摩擦而報復」。校方表示，對此事深表歉意，獲悉此事立即校安通報，目前行為人已不在原班上課，改採線上教學，校方已加強輔導。

今年5月，台中某國小高年級A生和R生曾有摩擦，雖在導師調解下和解，但A生在網路搜尋毒物相關資料，與其他3名同學商議下毒方式，最後抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在水壺添加含糖的黃金葛液，R生飲用後出現頭暈、惡心、肚痛等症狀。不料，新學期剛開學，R生又遭另名學生持美工刀威嚇。

據悉，R生與班上另名同學曾有摩擦，上月31日第二節下課，R生在活動中心打羽球，該名同學因一時情緒，竟持美工刀從美勞教室追到活動中心，對R生持刀威嚇，R生嚇的跑到辦公室向老師求救，幸無人受傷。

有民眾在網路發文，指該校學生拿美工刀追殺同學，在場同學都聽到他大喊「我要殺了你」，學校居然想掩蓋事實，上次下毒事件的處理也不了了之，其他家長都很害怕。

校方表示，持美工刀學生確實有偏差行為，獲悉此事立即校安通報，行為人已經被隔離，不在原班上課，改採線上教學，除了持續輔導學生，也將評估該生身心狀況，視情況才會回歸正常上課。

另外，受害學生家長尚未提出疑似霸凌事件申請，學校表示，如家長本周仍未提出申請，學校防制霸凌因應小組將啟動疑似校園霸凌事件，如校園霸凌事件成案，將依校園霸凌防制準則及其程序調查處理；校方已對相關人員輔導，並請教師提高敏感度，加強該班巡堂，另持續在重大集會宣導「霸凌零容忍」。

校方澄清說，黃金葛事件並非不了了之，因雙方家長提出疑似校園霸凌及性別事件申請，全案調查中，調查已進入尾聲階段，也有與家長溝通說明。因學生皆未滿12歲，為保護學生隱私並提供受教、受輔機會，避免再次受到傷害，也懇請社會大眾給學生改正成長的機會。

霸凌 下毒 隔離

延伸閱讀

台中國小男師不滿學生玩牌狠巴頭 遭停聘調查

被工會霸凌到屈服？茱兒芭莉摩談話節目暫時不恢復錄製

中職／樂天女孩雅涵曝胸前刺青原因 與小時候被霸凌有關

紀培慧遭男客強灌酒、言語騷擾 揭霸凌往事：忍不住哭了

相關新聞

新北公車2030全面電動化 目前僅11%

節能減碳是全球趨勢，新北市推動2030年公車全面電動化，車輛雖已達177輛，但比率僅11％，新北市交通局強調，目前不少低...

獨／國小生裝黃金葛汁下毒報復 再爆受害生「被同學持美工刀威嚇」

台中市某國小高年級學生今年5月與同學爆發摩擦，竟夥同3名同學將有毒的黃金葛汁液灌入對方水壺，受害學生喝了身體不適，震驚社...

不倒騎士環台 香港癌友組團

台灣抗癌協會將在11月舉行「不倒騎士」挑戰1100公里環台活動，從台北馬偕醫院出發繞行台灣一圈終點在新北市政府前廣場，邀...

重陽禮金下月入帳 新北、基隆78萬長者受惠 最高領2萬

新北市政府宣布65歲以上長者重陽禮金10月18日匯款入帳，領現金者10月21日由29個區公所在指定地點發放，預估有70萬...

環境永續邁步民生水資中心薄膜下水

台北市汙水長期由新北八里汙水廠「協助」，市府興建民生水資源再生中心預計明年9月完工，市長蔣萬安昨主持「薄膜」下水安置啟動...

台北詩歌節 詩人咖啡店駐站

2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來台擔任駐市詩人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦