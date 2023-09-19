獨／國小生裝黃金葛汁下毒報復 再爆受害生「被同學持美工刀威嚇」

台中市某國小高年級學生今年5月與同學爆發摩擦，竟夥同3名同學將有毒的黃金葛汁液灌入對方水壺，受害學生喝了身體不適，震驚社會。未料過了3個月，受害生又傳出被班上另名學生持美工刀威嚇，動機是「跟對方有摩擦而報復」。校方表示，對此事深表歉意，獲悉此事立即校安通報，目前行為人已不在原班上課，改採線上教學，校方已加強輔導。

今年5月，台中某國小高年級A生和R生曾有摩擦，雖在導師調解下和解，但A生在網路搜尋毒物相關資料，與其他3名同學商議下毒方式，最後抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在水壺添加含糖的黃金葛液，R生飲用後出現頭暈、惡心、肚痛等症狀。不料，新學期剛開學，R生又遭另名學生持美工刀威嚇。

據悉，R生與班上另名同學曾有摩擦，上月31日第二節下課，R生在活動中心打羽球，該名同學因一時情緒，竟持美工刀從美勞教室追到活動中心，對R生持刀威嚇，R生嚇的跑到辦公室向老師求救，幸無人受傷。

有民眾在網路發文，指該校學生拿美工刀追殺同學，在場同學都聽到他大喊「我要殺了你」，學校居然想掩蓋事實，上次下毒事件的處理也不了了之，其他家長都很害怕。

校方表示，持美工刀學生確實有偏差行為，獲悉此事立即校安通報，行為人已經被隔離，不在原班上課，改採線上教學，除了持續輔導學生，也將評估該生身心狀況，視情況才會回歸正常上課。

另外，受害學生家長尚未提出疑似霸凌事件申請，學校表示，如家長本周仍未提出申請，學校防制霸凌因應小組將啟動疑似校園霸凌事件，如校園霸凌事件成案，將依校園霸凌防制準則及其程序調查處理；校方已對相關人員輔導，並請教師提高敏感度，加強該班巡堂，另持續在重大集會宣導「霸凌零容忍」。

校方澄清說，黃金葛事件並非不了了之，因雙方家長提出疑似校園霸凌及性別事件申請，全案調查中，調查已進入尾聲階段，也有與家長溝通說明。因學生皆未滿12歲，為保護學生隱私並提供受教、受輔機會，避免再次受到傷害，也懇請社會大眾給學生改正成長的機會。