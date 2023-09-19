重陽禮金下月入帳 新北、基隆78萬長者受惠 最高領2萬

新北市政府宣布65歲以上長者重陽禮金10月18日匯款入帳，領現金者10月21日由29個區公所在指定地點發放，預估有70萬3687人受惠，總發放金額約12億元。基隆市重陽禮金符合標準的長輩約有7萬8000人，65歲至99歲發給禮金1000元，百歲人瑞6000元。

新北市社會局長李美珍說，市長侯友宜感念長輩對社會國家的貢獻，及對家庭的付出，即使面臨中央人均統籌分配稅款不公情況，仍堅持每年致贈重陽禮金給長輩，從1500元起跳，最高為百歲人瑞2萬元

李美珍說明，凡設籍新北市滿1年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府將送上禮金，表達敬老心意。標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞每人2萬元。全市人瑞有880位，年紀最大是住新莊區的宋發棟，今年114歲。

社會局統計，符合標準的70萬3687名長輩中，有66萬1998人採用匯款，比率達94.1％，有4萬1689人選擇領現金。領現金者要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，若本人不便領取，可由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章，持續至12月29日止，逾期不受理。

另外，基隆市社會處長楊玉欣表示，重陽節前1個月設籍基隆的長者，65歲至99歲發給禮金1000元，百歲人歲6000元，會在10月18日入帳。