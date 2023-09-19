新北公車2030全面電動化 目前僅11%

節能減碳是全球趨勢，新北市推動2030年公車全面電動化，車輛雖已達177輛，但比率僅11％，新北市交通局強調，目前不少低底盤油電車仍在使用年限內，時間到都會立即汰換，目標不變。公車業者指出，電動公車造價昂貴，加上雙北寸土寸金，現有充電站難滿足全面電動化，要有健全補貼、輔導機制助一臂之力。

三重客運857跨區幹線13輛全新電動公車今天上線，新北市交通局表示，857跨區幹線公車由淡水出發，沿八里－五股－蘆洲－三重－新莊－板橋，跨7個行政區、16所學校，提供雙北市民日常通勤通學交通服務。

路線經過板橋府中商圈、新板特區、淡水老街、滬尾砲台、紅毛城等多個商圈及觀光景點，平均每月載運量約40萬人次，在新北運量名列前茅。

三重客運總經理李建文說，此次三重客運857跨區幹線有13輛公車汰換為Model T電動公車，電動公車多了環景影像、內輪差警示等先進駕駛輔助設備，捨棄傳統車外後視鏡，改以電子後視鏡，減少視野死角。

交通局長鍾鳴時表示，為了鼓勵公車業者屆齡汰換車輛，除了向中央爭取補助外，市府也加碼補助每輛150萬元，總計每輛有670萬元補助金，已將電動公車納入年度公車評鑑加分，也規畫好未來10年經費補助業者購車。

交通局表示，新北市目前有1500輛公車，電動公車占177輛，預計年底再增35輛；明、後年預計業者會再申請350輛，朝2030年公車全面電動化目標邁進。

李建文指出，中央、地方電動車補助包含車體370萬元與維運補助300萬元，維運補助是逐年給，無法立刻取得，電動公車每輛要價1200萬元，業者要先自行準備600萬到800萬元，財務負擔重，想跟上政府政策目標，要有健全的補貼機制等配套。

雙北土地成本高也是挑戰，李建文說，一般公車停車需要約20坪空間，電動公車需要搭配充電設備需要30坪左右，目前充電站空間非常不足。除電能公車，氫能公車正在開發，希望能有更多元方案可選擇。