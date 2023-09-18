台中國小男師不滿學生玩牌狠巴頭 遭停聘調查

台中市某國小傳出男代課老師因不滿2名學生在打上課預備鐘後玩牌，以手刀打頭，其中一學生放學還在頭痛。校方表示，男老師本學期才來，校方獲報立即啟動校安通報，當天將該名教師調離現職外，今日召開校事會議決定受理調查此案，接著隨即召開教評會討論，決議將該名教師停聘。

家長投訴，這名男老師之前就有因為有學生上課時拿出東西出來影響教學，折斷學生的筆、丟筆、丟水壺，9月15日還有2名學生因上課預備鐘已響，玩的牌未收好，遭老師「巴頭」，其中一名學生到放學還在喊頭疼，家長帶去驗傷，當天班親會上，男老師有承認動手，並表示改善，但暴力零容忍，已向學校陳情。

校方表示，該名教師在班親會承認動手體罰學生，涉及不當管教行為，但老師動手體罰學生就是不對，校方依規定按程序，以最快速度調查及處理，9月16日知悉後，當天完成校安通報，並將該名教師調離現職，今天由其他教師入班。

校方指出，學校接獲訊息後，不敢懈怠立即連絡相關委員，今日上班日，馬上召開校事會議，會中決定受理此案展開調查，隨後學校也召開教評會，決議將該名教師停聘接受調查。

校方強調，校園事件在教育局督促下，一切依規定按程序辦理，學校會加速調查，以釐清真相；如有違法一定嚴懲嚴辦，以保障學生權益。