台灣之光 大甲維樂自行車時尚坐墊登上倫敦時裝周

台灣之光，讓自行車坐墊也能登上國際時尚舞台，台中大甲維樂自行車時尚坐墊最近登上倫敦時裝周，全球坐墊大廠維樂攜手設計師RAY CHU 打造時髦騎行配件，坐墊顛覆所有想像，坐墊竟也能成為新潮流。

「2024春夏倫敦時裝周」9月中旬展開，台灣品牌設計師RAY CHU創意十足，模特兒手提小包包以及跨肩包等時髦配件，細看竟是自行車坐墊改造而成；單純比拼防震舒適功能的自行車坐墊，首次以時尚之姿登上倫敦時裝周。

台灣永續時尚設計師RAY CHU巧手設計下，坐墊顛覆想像，演繹時髦騎行的最新潮流，「VELO x RAY CHU 時尚聯名環保坐墊」在倫敦時尚周綻放耀眼光芒，也開啟自行車坐墊的新紀元，自行車坐墊也可以時髦。

設計師 RAY CHU表示，本季靈感來自海洋，以與品牌同名且面臨消失危機的「鬼蝠魟」（manta ray）作為主角，強調關懷海洋的決心。Ray Chu手繪鬼蝠魟的圖案在本季作品服飾或耳環、項鍊等配件上頻繁出現。坐墊設計以黑灰色調漸層變化呈現海底深處，巨大「鬼蝠魟」在其中自在遨遊，時尚「VELO」字母monogram排列，流露經典優雅氣息。「VELO x RAY CHU時尚聯名環保坐墊」使用的是維樂美學系列中的「Prevail Revo」與「Prevail Ride」。

品牌「RAY CHU」本季採用魚鱗回收面料等可降解布料，全力友善海洋減少污染，維樂副總陳安榮說，維樂持續回收海洋漁網塑料，循環利用製成品質一流的自行車把手，大幅減少廢棄物。還大海一片蔚藍，還天空一份純粹。

Prevail Revo搭載維樂最新環保發泡材質VAF發泡，重量輕，減震效果良好。低導熱性使坐墊不易升溫，騎行時長期保持高支撐性。底殼是取自天然植物油提煉而成的高性能聚酰胺聚合物，輕量，耐潮濕，耐乾耐寒，不易裂開。