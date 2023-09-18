淡水馬偕醫院助偏鄉醫療 全國首創遠距心腹超音波診療

為加速5G專頻專網在智慧醫療領域落地，在數位發展部數位產業署的支持下，工研院與馬偕紀念醫院在淡水馬偕醫院發表5G專網遠距心腹超音波擬真診療，都會區醫師可透過網路連結偏鄉醫療據點的5G專網，遠端操控超音波機械手臂，為病患進行肋間部位掃描，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。

工研院服務系統科技中心數位長張傳育表示，工研院攜手馬偕醫院與國內業者共同合作開發5G專網遠距超音波擬真診療，結合「探頭接觸面力道回饋」、「多角度輔助貼合技術」、「AI輔助多視角患部3D重建」等技術，讓醫生遠端操作更有手感及臨場感，提升偏鄉民眾檢查機會及動機，縮短等待時間，早發現早治療，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。

馬偕紀念醫院總院副院長洪大川表示，這次與工研院完成全國首例跨縣巿5G專網心臟、肝臟專科肋間遙控檢查應用，未來將實施於更多個偏鄉據點，落實醫療平權，數位部支持工研院與國內業者合作發展5G低延遲感測與安全控制，協助馬偕紀念醫院遠端為尖石鄉民眾進行腹部超音波遠距診療，今年技術更延伸到骨頭較多的肋間部位，讓心臟專科醫師能透過擬真設備察覺有無異狀、更接近臨床經驗。