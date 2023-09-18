快訊

沒搶到是好事？iPhone 15 Pro爆陷2大問題 這2色「實機看起來更髒」

細節曝光！王毅、蘇利文會晤逾12小時 台灣問題討論最久

PLG／林書豪、林書緯夢幻聯手 連置物櫃都要緊鄰

淡水馬偕醫院助偏鄉醫療 全國首創遠距心腹超音波診療

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水馬偕醫院5G專網遠距心腹超音波擬真診療，遠端操控超音波機械手臂，為病患進行肋間部位掃描，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院5G專網遠距心腹超音波擬真診療，遠端操控超音波機械手臂，為病患進行肋間部位掃描，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。 圖／紅樹林有線電視提供

為加速5G專頻專網在智慧醫療領域落地，在數位發展部數位產業署的支持下，工研院與馬偕紀念醫院在淡水馬偕醫院發表5G專網遠距心腹超音波擬真診療，都會區醫師可透過網路連結偏鄉醫療據點的5G專網，遠端操控超音波機械手臂，為病患進行肋間部位掃描，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。

工研院服務系統科技中心數位長張傳育表示，工研院攜手馬偕醫院與國內業者共同合作開發5G專網遠距超音波擬真診療，結合「探頭接觸面力道回饋」、「多角度輔助貼合技術」、「AI輔助多視角患部3D重建」等技術，讓醫生遠端操作更有手感及臨場感，提升偏鄉民眾檢查機會及動機，縮短等待時間，早發現早治療，未來還能搭配既有的偏鄉巡檢，提供更頻繁且及時的服務。

馬偕紀念醫院總院副院長洪大川表示，這次與工研院完成全國首例跨縣巿5G專網心臟、肝臟專科肋間遙控檢查應用，未來將實施於更多個偏鄉據點，落實醫療平權，數位部支持工研院與國內業者合作發展5G低延遲感測與安全控制，協助馬偕紀念醫院遠端為尖石鄉民眾進行腹部超音波遠距診療，今年技術更延伸到骨頭較多的肋間部位，讓心臟專科醫師能透過擬真設備察覺有無異狀、更接近臨床經驗。

馬偕醫院 偏鄉 遠距

延伸閱讀

影／高雄女子車禍後出現「甩鞭症候群」 PRP注射解除痠痛

核安29號演習操演 淡水安老所展收容安置能力

工研院內「激戰」人妻廠商 人夫怒告博士研究員判賠50萬

淡水屯山里長補選謝炳坤當選 公所舉辦就職儀式

相關新聞

淡水美人樹賞花健行 農夫市集遊戲闖關很熱鬧

新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所上週六(16)日舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線上午8時由淡水忠山里宏龍宮出發，發放闖關卡限量3,000份，以淡水行忠堂為終點，總長雖僅2.4公里，但在蜿蜒的山路上，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。

台電台北南區認購377份庇護禮盒 贈弱勢童暖過中秋

中秋將至，台電台北南區營業處連續響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採...

台北詩歌節23日登場 首次讓詩人在咖啡廳與民眾互動

北市文化局主辦的2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來...

節能補助再升級！北市環保局加碼 低收入戶換冰箱最高補助1萬5

台北市環保局為鼓勵住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，今年「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相...

最新採購密錄器零件竟是大陸製造？北市警局：將請廠商說明

台北市警察局今天遭爆料，最新一批採購的密錄器，其天線模組是大陸廠商製造，由於執法員警用密錄器紀錄民眾影像，懷疑有資安疑慮...

南麻豆、北八里 新北市府大廳變身柚子行銷場展至20日

再過10天就是中秋節，過節少不了應景的文旦柚，新北八里是知名文旦產區，有「南麻豆、北八里」美譽。新北市政府在一樓大廳辦文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦