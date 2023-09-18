萬里公所辦戶外電影院 偏鄉親子同樂歡樂無限

萬里區公所攜手深耕淡水及北海岸的有線電視業者紅樹林有線電視舉辦親子同樂戶外電影院活動。以往致力於帶給家庭成員舒適的影音享受，這次期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以在家之外共享天倫，也可以在秋高氣爽的夜裡，邊感受微微涼風吹拂，邊觀賞小小兵電影無厘頭又逗趣的無限樂趣。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌指出，紅樹林有線深耕淡水及北海岸有二十多個年頭，一直以來都為收視戶選擇優質的影音頻道與內容，這次將戶外休閒資源帶進偏鄉，與萬里區公所攜手舉辦親子同樂戶外電影院活動，期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以在家以外的環境看電影，感受有別於以往的影音樂趣。

播放時間還沒到，已經吸引許多家長帶著小孩來到萬里區公所前廣場準備觀賞電影，紅樹林有線電視一直以來致力於帶給家庭舒適的影音享受，近來也鼓勵家庭成員可以嘗試走出戶外休閒的觀影，而這場來到戶外的電影院，更加為夜間休閒活動較少的萬里，帶來不同的娛樂選擇。

萬里區長粘雪琴說，這次很特別，家長與小朋友都相當難得能夠來到戶外一起享受觀賞大螢幕動畫片的樂趣，除了感謝紅樹林有線電視帶來這場戶外電影院的活動，也期待未來能夠繼續為萬里帶來更多的資源，讓萬里的親子能夠有更多共賞藝文的機會。