快訊

沒搶到是好事？iPhone 15 Pro爆陷2大問題 這2色「實機看起來更髒」

細節曝光！王毅、蘇利文會晤逾12小時 台灣問題討論最久

PLG／林書豪、林書緯夢幻聯手 連置物櫃都要緊鄰

萬里公所辦戶外電影院 偏鄉親子同樂歡樂無限

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所攜手紅樹林有線電視舉辦親子同樂戶外電影院活動，讓萬里的親子可以在家之外共享天倫。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所攜手紅樹林有線電視舉辦親子同樂戶外電影院活動，讓萬里的親子可以在家之外共享天倫。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所攜手深耕淡水及北海岸的有線電視業者紅樹林有線電視舉辦親子同樂戶外電影院活動。以往致力於帶給家庭成員舒適的影音享受，這次期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以在家之外共享天倫，也可以在秋高氣爽的夜裡，邊感受微微涼風吹拂，邊觀賞小小兵電影無厘頭又逗趣的無限樂趣。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌指出，紅樹林有線深耕淡水及北海岸有二十多個年頭，一直以來都為收視戶選擇優質的影音頻道與內容，這次將戶外休閒資源帶進偏鄉，與萬里區公所攜手舉辦親子同樂戶外電影院活動，期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以在家以外的環境看電影，感受有別於以往的影音樂趣。

播放時間還沒到，已經吸引許多家長帶著小孩來到萬里區公所前廣場準備觀賞電影，紅樹林有線電視一直以來致力於帶給家庭舒適的影音享受，近來也鼓勵家庭成員可以嘗試走出戶外休閒的觀影，而這場來到戶外的電影院，更加為夜間休閒活動較少的萬里，帶來不同的娛樂選擇。

萬里區長粘雪琴說，這次很特別，家長與小朋友都相當難得能夠來到戶外一起享受觀賞大螢幕動畫片的樂趣，除了感謝紅樹林有線電視帶來這場戶外電影院的活動，也期待未來能夠繼續為萬里帶來更多的資源，讓萬里的親子能夠有更多共賞藝文的機會。

萬里 電影 親子

延伸閱讀

影／淡水淡金路電線桿又遭殃！男子駕Subaru BRZ過彎車速快慘撞上

淡水體育會健康九九健行 千人參與動健康齊健走

紅樹林危害台灣最大旱招潮蟹棲地 雲縣府與台塑合力砍除

淡水巷弄美食 台日夫妻推出道地大板燒料理

相關新聞

淡水美人樹賞花健行 農夫市集遊戲闖關很熱鬧

新北市淡水北八線奎柔山路上的美人樹開始綻放出紅色花朵，新北市淡水區公所上週六(16)日舉辦「淡水美人樹賞花健行暨農夫市集活動」，健行路線上午8時由淡水忠山里宏龍宮出發，發放闖關卡限量3,000份，以淡水行忠堂為終點，總長雖僅2.4公里，但在蜿蜒的山路上，民眾可沿途欣賞的繽紛的美人樹花朵，在綠叢中點綴成一幅美麗的景色。

台電台北南區認購377份庇護禮盒 贈弱勢童暖過中秋

中秋將至，台電台北南區營業處連續響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採...

台北詩歌節23日登場 首次讓詩人在咖啡廳與民眾互動

北市文化局主辦的2023台北詩歌節將於9月23日至10月7日舉行，今年以「詩生萬物」為題，邀請印度詩人碧娜（Bina）來...

節能補助再升級！北市環保局加碼 低收入戶換冰箱最高補助1萬5

台北市環保局為鼓勵住宅、社區加速能源轉型邁向淨零未來，今年「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助住宅、社區建置相...

最新採購密錄器零件竟是大陸製造？北市警局：將請廠商說明

台北市警察局今天遭爆料，最新一批採購的密錄器，其天線模組是大陸廠商製造，由於執法員警用密錄器紀錄民眾影像，懷疑有資安疑慮...

南麻豆、北八里 新北市府大廳變身柚子行銷場展至20日

再過10天就是中秋節，過節少不了應景的文旦柚，新北八里是知名文旦產區，有「南麻豆、北八里」美譽。新北市政府在一樓大廳辦文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦