汐止愛樂樂團音樂饗宴「汐止好show」免費參加

為讓汐止區居民有更多精采的藝文表演可以欣賞，也推廣更多人文藝術的美好，新北市議員廖先翔就協助汐止愛樂樂團舉辦「汐止好show!」音樂展演活動，活動共分有兩場，分別為9月24日的「童樂 同樂」親子互動音樂會及10月15日的「歡喜做伙聽鼓吹」東西洋流行樂曲音樂會，活動採用完全免費自由入場，邀請民眾不要錯過一起來參加。

首先登場的「童樂 同樂」親子互動音樂會，將透過別出心裁的說故事模式與樂團的現場演奏相呼應，與小朋友互動營造美妙展演，第二場的「歡喜做伙聽鼓吹」東西洋樂曲音樂會，曲目囊括從5歲到100歲，一定會讓參加民眾聽到你心中的那首音樂，也可以聽到其他的經典音樂。

新北市議員廖先翔表示，汐止過去常常有許多人說汐止是所謂的藝文沙漠，那汐止其實在民間方面有非常充沛的藝文量能，只是過去跟公部門之間的合作不是那麼頻繁，所以無法透過公部門的舞台讓民眾知道，所以近幾年來先翔都有在協助民間的藝文團體跟新北市政府跟汐止區公所來合作，今年底前也陸陸續續會有與民間藝文團體合作的演出，希望讓小朋友在汐止就有許多有趣的活動可以參加。

汐止愛樂樂團執行長陳威帆表示，愛樂樂團成立於2017年，長年深耕地方，一直在推廣藝文活動，民間樂團在台灣目前也因為之前碰上疫情，所以經營上有困難度，因為是在汐止成立的樂團，所以樂團希望能集結在汐止當地所教學或居住的老師為主，所以團員8成都是以耕耘汐止的老師為主，這次推出的「汐止好show」音樂展演活動，希望可以吸引更多人一起來聆聽。