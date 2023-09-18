金山運動休閒廣場很方便 翻新廁所無障礙更有愛

金山區運動休閒廣場由於長期使用，部分設施已經老舊破損，建築物二樓地板發生老舊龜裂，廁所不符合無障礙法規，影響民眾使用安全與舒適度，為此由區公所辦理改善作業，耗資四百多萬元，全新的廁所落成，多了淋浴與更衣空間，也增添無障礙扶手，環境上變得乾淨、明亮又寬廣，大大提升使用上的舒適性。

金山區長劉昌松指出，翻新的廁所空間中，為了符合運動休閒需求，增設了淋浴更衣間，還有熱水器設備的裝設讓運動後的民眾可以申請使用就近沖洗相當貼心，還有符合無障礙法規，在廁所中都設有扶手設施，讓廁所不只是變新，還無障礙更有愛。

此外，運動休閒廣場二樓的地板，也因為老舊龜裂使用上不安全，在這次的工程中也一併來整修，全新、平整又有防滑功能的地坪行走起來更安全。

金山區長劉昌松表示，小小的改變要提供市民朋友大大的方便，區公所也期待透過提升運動休閒廣場的設施完善與無障礙設施，要讓前來運動的民眾使用上便捷性與舒適度都可以大大提升，藉以鼓勵、養成民眾多多運動的風氣。