新北查核團膳業者 教育局：學校午餐一律用國產蛋

新北市政府教育局今天表示，為保障新北學童食用營養午餐權益，已動員教育局、營養師及學校成立專案小組至團膳業者廠區進行查核，要求學校午餐均使用國產蛋，請家長放心。

教育局發布新聞稿表示，目前已啟動專案查核計畫，由教育局、營養師及學校午餐督導人員組成專案小組，至團膳業者廠區進行查核，目前已完成11家團膳業者的查核，後續將進行第2次的查核作業。

教育局表示，已將蛋品使用來源及效期列為重點查核項目。除要求自立午餐學校應落實自主檢核機制外，同步委託台灣食品安全管理協會到學校自立午餐廚房進行訪視，為學童營養午餐食安把關。

教育局表示，學校午餐契約範本明訂各項食材來源應為國產可溯源食材，蛋類應提供具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章、可追溯來源的產品。

教育局表示，如果查核發現蛋類等國產可溯源食材有混充或假冒等不當情事，學校依契約規定予以懲處；如混充、使用非國產雞蛋等情節嚴重者，最重可終止契約，市府將依食安法開罰，必要時移送檢調偵辦。