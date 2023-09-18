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民生水資中心MBR下水 北市汙水自主處理再進一步

中央社／ 台北18日電

台北市首座汙水三級處理的民生水資源再生中心MBR薄膜今天下水啟用，整座中心可望明年9月竣工，屆時每天可處理4萬噸汙水、產製1萬噸再生水，願景是2030年北市汙水自主處理。

台北市長蔣萬安今天出席民生水資源再生中心MBR薄膜的下水啟用典禮，將淨化汙水核心「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置。

北市工務局衛生下水道工程處指出，MBR下水是整體工程的重要里程碑，而民生水資中心預計2024年9月竣工，是實現2030年北市汙水完全自主處理的願景開端。

衛工處長程培嘉說，民生水資中心前身為民生汙水處理廠，也是全台首座採生物旋轉圓盤法的處理廠，2002年11月除役，為實現北市汙水完全自主處理願景，以此為原點重新出發，打造新一代以MLE（生物除氮）加上MBR三級處理程序的水資中心，每日處理4萬噸生活汙水、產製1萬噸優質再生水。

衛工處指出，民生水資中心採用管狀中空纖維絲膜的MBR模組，屬於超過濾（UF）等級的淨化流程，放流水質比傳統汙水處理更優化。

衛工處說明，民生社區布建6600公尺的環狀再生水供應系統，串聯民生社區公園綠地、河濱公園、松山機場國際貨運站，沿線設有3處智慧取水站，方便民眾免費取水，及13處澆灌取水點，可供應周邊公園綠地、松山機場及河濱公園進行澆灌及路面洗滌、夏日降溫等用途。

蔣萬安說，北市為確保汙水處理量能與分散風險，除了新建民生水資中心，規劃中的還有濱江、社子島等2座水資中心，持續朝著2030年北市汙水完全自主處理、三級處理比率達到50%的目標邁進。

松山機場 願景

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